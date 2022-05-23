伍佰「想安心散播愛」　歌劇緊急宣布延期

伍佰＆China Blue成軍30周年的《成功之路：How to Be a Rock Star》搖滾歌劇，原定6月10、11、12、17、18、19日共6天於台北流行音樂中心演出，因考量到近期全台疫情嚴峻持續延燒，並顧慮表演團隊、工作人員及所有買票入場觀眾的健康與安全，因此宣布將演出全部延期至2023年初舉辦。
一直到上周五都緊鑼密鼓投入彩排工作的伍佰，面對嚴峻的疫情造成演出又必須延期，表示：「成功之路搖滾歌劇是一齣散播歡樂散播愛，讓人開心的作品，希望在疫情趨緩之後，大家可以開心且安心地來看戲！」
事實上，伍佰先前台北小巨蛋兩場個唱已從2020年二度延期到2022年九月，去年的高雄巨蛋演唱會，也延期到2022年10月，這次再度因疫情延燒忍痛宣布延期，伍佰老師儘管心情有些無奈，但為了大家的身體健康，只能持續盼望與粉條們開心相聚的日子早點到來，他更趁著這段期間持續運動，儲備精力好應付下半年的演出以及其他的新計畫。
此外，已購買《成功之路：How to Be a Rock Star》門票，並配合主辦單位延期時間入場欣賞表演的觀眾，可選擇保留購票紀錄，屆時可直接憑原票券入場；若選擇退票，退票流程與資訊，將於延期日期確定後，一併於「成功之路搖滾歌劇」臉書粉專以及拓元售票系統公布。