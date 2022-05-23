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駁戴瑋姍政治口水說　侯友宜：照顧市民是他不變職志

▲新北市長侯友宜今（23）日受訪時強調，總統實在是太忙了，「新北市的大小事，我們認真拚比較實在。」（圖／記者陳志仁攝，2022.05.23）
▲新北市長侯友宜今（23）日受訪時強調，總統實在是太忙了，「新北市的大小事，我們認真拚比較實在。」（圖／記者陳志仁攝，2022.05.23）

記者陳志仁／新北報導

2022-05-23 12:26:48

新北市長侯友宜為了防疫的議題，近日頻頻與中央槓上，昨（22）日更在臉書PO文，「我想，總統可能太忙了，疫情兩年多了，只來過唯一一通電話！」對此，侯友宜今（23）日受訪時強調，總統實在是太忙了，「新北市的大小事，我們認真拚比較實在。」

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侯友宜指出，面對這波的疫情，經常跟CDC直接反映問題，因為他看見很多的問題都沒有解決，所以也提出解決問題的方式跟中央溝通；面對防疫，除理解第一線同仁的辛苦外，更感受到人民在第一線所面臨的痛苦、無助及不安，大家都希望把問題解決。

侯友宜表示，盼中央能聽進第一線的作戰指揮官及所有夥伴心聲，還有要了解實際的狀況、快速解決問題，這才是對的；其實很多問題都是講了一個多月，光一個系統一個多月才說要出來改善，人民已經痛苦了一個多月，傷害了很久，總算有聽到，「有聽到了就好，趕快做。」

總統蔡英文上次找了綠營的首長到官邸開會，獨漏雙北市是在「暗崁」防疫資訊的您看法？侯友宜認為，總統想找誰去開會是總統的權力，「我都尊重」，最重要的是，新北市的事情侯友宜一定勇於承擔、全力以赴，守住新北市民的健康，這是他不變的責任，所以他會更認真、更打拚，把新北市市民顧得更好。

針對民進黨的議員戴瑋姍請市長不要再噴政治口水，應該把市政做好，且新北的人口下降，可能已不是安居樂業城市的看法？侯友宜回應，他這一輩子工作42年，只有一件事，「跟所有市民跟所有我愛的民眾站在一起」，以前是守護治安，現在是照顧市民，這是他不變的職志，42年如一日，不忘自己的初衷。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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