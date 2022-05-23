駁戴瑋姍政治口水說　侯友宜：照顧市民是他不變職志

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侯友宜表示，盼中央能聽進第一線的作戰指揮官及所有夥伴心聲，還有要了解實際的狀況、快速解決問題，這才是對的；其實很多問題都是講了一個多月，光一個系統一個多月才說要出來改善，人民已經痛苦了一個多月，傷害了很久，總算有聽到，「有聽到了就好，趕快做。」
總統蔡英文上次找了綠營的首長到官邸開會，獨漏雙北市是在「暗崁」防疫資訊的您看法？侯友宜認為，總統想找誰去開會是總統的權力，「我都尊重」，最重要的是，新北市的事情侯友宜一定勇於承擔、全力以赴，守住新北市民的健康，這是他不變的責任，所以他會更認真、更打拚，把新北市市民顧得更好。
針對民進黨的議員戴瑋姍請市長不要再噴政治口水，應該把市政做好，且新北的人口下降，可能已不是安居樂業城市的看法？侯友宜回應，他這一輩子工作42年，只有一件事，「跟所有市民跟所有我愛的民眾站在一起」，以前是守護治安，現在是照顧市民，這是他不變的職志，42年如一日，不忘自己的初衷。
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