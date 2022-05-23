校長遴選淪為「找出路協調會」　全教總赴監察院陳情

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本月18日，國教署公布111學年度轉任校長名單公告後，全教總表示，正如先前預言，其轉任校長成功率高達100% ；而校長與轉任學校配對，更與日前流出名單相同，痛斥校長職位淪為利益團體分配的禁臠，遴選精神蕩然無存。
全教總認為，過去三階段連任、轉任、新任的作業遴選方式，讓校長協會有運作的空間，形成「為校長選學校」，無論過程與結果均嚴重傷害高中職校長遴選「為校舉才」的精神。
全教總進一步說明，更讓人氣憤的是主管機關的消極態度，針對國立高中職校長遴選缺失，全教總多次向教育部建言，卻僅得消極怠惰不正面處理的回應，稱「現職校長參加遴選的選填學校屬於個人意願表達，而校長遴選委員會的職權是本於公平、獨立立場，為學校選擇合適領導人才，若校長僅選填1所學校，於遴選會中未獲同意連任或轉任，該校長依高級中等教育法規定，可選擇退休、參加新任校長遴選或回任教師。」譴責教育部國教署敷衍塞責、消極不作為，正是縱容該校長協會肆無忌憚的幫兇。
除此之外，全教總也提到，教育部還逾越法律授權，為校長打造屆齡前一年得延任的空間，全教總高中職委員會主委張瓊方表示，根據《高級中等教育法》第14條第3款規定，現職校長僅有「出缺學校」、「連任原校」兩種選項，但國教署卻於「高級中等學校校長遴選聘任及辦學績效考評辦法」第13條制訂上位法未授權的「延任」方式「現職公立高級中等學校校長任期屆滿後，一年內屆齡退休者，經遴選會審議通過，得延任至核定退休生效日止」，足見國教署處處曲意維護校長權益，不惜以犧牲學校教育品質為代價。
依據《公務員服務法》第6條，全教總強調，「公務員不得假借權力，以圖本身或他人之利益，並不得利用職務上之機會加損害於人」；第15條「公務員對於屬官不得推薦人員，並不得就其主管事件有所關說或請託」；第22條「公務員有違反本法者，應按情節輕重分別予以懲處；其觸犯刑事法令者，並依各該法令處罰」；第23條「公務員有違反本法之行為，該管長官知情而不依法處置者，應受懲處」。
全教總認為，中華民國高級中等學校校長協會理事長具有公務人員身分，卻利用其職權機會喬志願，而致損害學校權益；國教署明知該協會預先協調已嚴重侵害遴選精神，卻消極以待、坐視情況更形惡化，更制定踰越上位階法的辦法，恣意保障渠等個人權益，這些行為皆有觸犯上述法令之嫌。記者會後全教總也至監察院陳情，要求調查並懲戒相關違失人員。