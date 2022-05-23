別再批評小英割稻尾　陳偉杰酸：總統其實什麼也不知道

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陳偉杰指出，大家別忘蔡總統底下還有行政院、衛福部、黨機器，甚至還有1450，助手如此之多，各個都能獨當一面，蔡總統何必需要知道這麼多？去年打的電話拿來今年說，根據邏輯是因為去年沒對媒體講，所以留到今年用，已經很給侯市長面子了，換做是其他人，連去年的電話都還沒有呢！
陳偉杰強調，就因為「蔡總統什麼也不知道」，所以才派王必勝回應，怎知他會嗆雙北？再派出副秘書長林鶴明，沒想到還是批了一句「雙北可打電話不必口水」，想必連蔡總統也很詫異這樣的回應，因為她知道這電話真的打不通也不會回應；尤其蔡總統手底下人各個都能獨當一面，怎管的動他們的發言呢？
陳偉杰直指，上週四打給新北醫師公會的電話，恐怕大家又誤會蔡總統，因為「蔡總統什麼也不知道」，又擔心手底下人隻手遮天，若打給新北詢問又怕難為情，只好打給新北醫師公會了解狀況後，「順便」附上一句拜託協調基層醫師幫忙，沒想到卻被批評割稻尾，但蔡總統壓根不知要收割什麼，真的蠻委曲的！
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