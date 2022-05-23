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別再批評小英割稻尾　陳偉杰酸：總統其實什麼也不知道

▲新北市議員陳偉杰指出，大家別忘蔡總統底下還有行政院、衛福部、黨機器，甚至還有1450，助手如此之多，各個都能獨當一面。（圖／記者陳志仁攝）
▲新北市議員陳偉杰指出，大家別忘蔡總統底下還有行政院、衛福部、黨機器，甚至還有1450，助手如此之多，各個都能獨當一面。（圖／記者陳志仁攝）

記者陳志仁／新北報導

2022-05-23 13:05:16

總統蔡英文終於蒞臨新北了！但有別於關心桃園與新竹的疫情，總統是為了黨內投票回到戶籍地永和，對於媒體詢問新北的防疫事務依舊避而不答；總統府發言人則表示，已打給新北市醫師公會拜託協調基層的醫師投入居家照顧、遠距問診，至於侯市長去年就有打過。

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為此，新北市議員陳偉杰開酸，總統不僅將去年事拿來今年講，還把已進行的事說成是自己交代，被質疑根本是割稻尾；蔡總統日理萬機，忙著社群發文和臺灣的國際外交，可能台灣人民還不如拜登家過世的小狗，請外界別再為難蔡總統，新北市防疫此等小事，「蔡總統其實什麼也不知道」，或許也懶得知道！

陳偉杰指出，大家別忘蔡總統底下還有行政院、衛福部、黨機器，甚至還有1450，助手如此之多，各個都能獨當一面，蔡總統何必需要知道這麼多？去年打的電話拿來今年說，根據邏輯是因為去年沒對媒體講，所以留到今年用，已經很給侯市長面子了，換做是其他人，連去年的電話都還沒有呢！

陳偉杰強調，就因為「蔡總統什麼也不知道」，所以才派王必勝回應，怎知他會嗆雙北？再派出副秘書長林鶴明，沒想到還是批了一句「雙北可打電話不必口水」，想必連蔡總統也很詫異這樣的回應，因為她知道這電話真的打不通也不會回應；尤其蔡總統手底下人各個都能獨當一面，怎管的動他們的發言呢？

陳偉杰直指，上週四打給新北醫師公會的電話，恐怕大家又誤會蔡總統，因為「蔡總統什麼也不知道」，又擔心手底下人隻手遮天，若打給新北詢問又怕難為情，只好打給新北醫師公會了解狀況後，「順便」附上一句拜託協調基層醫師幫忙，沒想到卻被批評割稻尾，但蔡總統壓根不知要收割什麼，真的蠻委曲的！
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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