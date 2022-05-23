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2023年就下台？蒲亭健康狀況存疑　俄政權恐出大事

▲自俄烏戰爭爆發後，俄羅斯總統蒲亭的健康狀況以及政權穩定持續受到外界討論。（圖／美聯社／達志影像）
▲自俄烏戰爭爆發後，俄羅斯總統蒲亭的健康狀況以及政權穩定持續受到外界討論。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-05-23 13:14:25

俄烏戰爭已經持續將近3個月，自戰事爆發以來，俄羅斯總統蒲亭的健康狀況持續受到外界關注，英國秘密情報局前局長迪爾羅（Richard Dearlove）近來更預測，蒲亭可能將會在2023年下台，且俄羅斯的政權可能會在未來的12至18個月內「分崩離析」。

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根據《新聞週刊》（Newsweek）報導，曾在1996年至2004年擔任的英國秘密情報局（俗稱軍情六處，MI6）的迪爾羅，近來在Podcast節目One Decision上預測，蒲亭會在2023年時，因為健康因素，不再是俄羅斯領導人。「我認為蒲亭會在2023年下台，可能會進入療養院。」

他補充稱，現年69歲的蒲亭即使為來離開療養院，也不會再以「俄羅斯領導人」的身份出現。「這是一種不需要政變就能推動事情發展的方法。」

Ｏ還預測，有鑒於西方國家對於俄羅斯的制裁、烏克蘭衝突以及俄羅斯軍事表現，俄羅斯政權可能會在未來12至18個月內分崩離析（break apart）。

自從俄烏戰爭爆發以來，外界不斷猜測蒲亭的健康狀況，雖然克里姆林宮至今未對此發表評論。美國電影導演斯通（Oliver Stone）表示，蒲亭已經在與癌症奮戰，並且克服了病情，但他並未具體說明他罹患哪種癌症。

另一名前情報員史蒂爾（Christopher Steele）近期接受倫敦廣播公司電台（LBC Radio）專訪時也表示，蒲亭在會議期間中途離席接受治療，讓一個小時的會議被分成好幾個部分。

他補充稱，蒲亭身邊常有一組醫師團隊陪同，「這肯定對俄羅斯現階段的治理有非常嚴重的影響」，雖然史蒂爾並未說明自己的猜測依據，但他直言「事實上，克里姆林宮越來越混亂了，蒲亭病情越來越嚴重，也未能給出明確領導」。

先前蒲亭就有不少關於自身健康亮起紅燈的傳聞，更曾多次被媒體捕捉到，疑似帕金森症的症狀。他上月與俄羅斯國防部長蕭依古會面時，曾緊抓桌子，腳也不斷抖動，就引發外界討論。

▲俄羅斯總統蒲亭21日與俄羅斯國防部長蕭依古會面，被發現手緊抓著桌子邊緣，健康狀況疑似不佳。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭上月21日與俄羅斯國防部長蕭依古會面，被發現手緊抓著桌子邊緣，健康狀況疑似不佳。（圖／美聯社／達志影像）

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