2023年就下台？蒲亭健康狀況存疑　俄政權恐出大事

我是廣告 請繼續往下閱讀
他補充稱，現年69歲的蒲亭即使為來離開療養院，也不會再以「俄羅斯領導人」的身份出現。「這是一種不需要政變就能推動事情發展的方法。」
Ｏ還預測，有鑒於西方國家對於俄羅斯的制裁、烏克蘭衝突以及俄羅斯軍事表現，俄羅斯政權可能會在未來12至18個月內分崩離析（break apart）。
自從俄烏戰爭爆發以來，外界不斷猜測蒲亭的健康狀況，雖然克里姆林宮至今未對此發表評論。美國電影導演斯通（Oliver Stone）表示，蒲亭已經在與癌症奮戰，並且克服了病情，但他並未具體說明他罹患哪種癌症。
另一名前情報員史蒂爾（Christopher Steele）近期接受倫敦廣播公司電台（LBC Radio）專訪時也表示，蒲亭在會議期間中途離席接受治療，讓一個小時的會議被分成好幾個部分。
他補充稱，蒲亭身邊常有一組醫師團隊陪同，「這肯定對俄羅斯現階段的治理有非常嚴重的影響」，雖然史蒂爾並未說明自己的猜測依據，但他直言「事實上，克里姆林宮越來越混亂了，蒲亭病情越來越嚴重，也未能給出明確領導」。
先前蒲亭就有不少關於自身健康亮起紅燈的傳聞，更曾多次被媒體捕捉到，疑似帕金森症的症狀。他上月與俄羅斯國防部長蕭依古會面時，曾緊抓桌子，腳也不斷抖動，就引發外界討論。