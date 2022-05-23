最強「泡麵王」是誰？月底救星只排第二 冠軍網友全服了
泡麵不只是居家防疫法寶，更是很多人的月底救星！在家裡囤幾碗泡麵絕對有其必要。對於各家泡麵，網路上各有死忠愛好，甚至有千奇百怪的煮法介紹，總讓人刷新三觀，但究竟在台灣網友心中哪一個泡麵聲量最大又最受歡迎？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤近3個月內「泡麵品項」話題的網路聲量表現，找出網友熱議的10大泡麵品項排行。韓國的「農心辛拉麵」獲得最高的討論度，「印尼營多炒麵」則是因為價格十分便宜居次，第三名則是台灣人從小吃到大的「維力炸醬麵」。
觀察網友討論發現，韓國的「農心辛拉麵」獲得最高的討論度。因為常出現於各大韓國戲劇、綜藝節目，每每網友提及韓國泡麵時，必定會提到的便是辛拉麵，再加上不少網紅、網友都會於社群討論區上分享創意吃法，如「無水拉麵」、「泡麵炒飯」等趣味話題而獲得高度關注。
第二名的「印尼營多炒麵」，因為價格十分便宜而被網友笑稱是「月底救星」，平均不到10元便能輕鬆解決一餐，被強推為「省錢必囤」。不過也有人認為其醬料包口味過重，不宜常吃。
而說到台灣泡麵代表，「維力炸醬麵」與「統一肉燥麵」絕對是經典中的經典，前者因為是大家從小吃到大的老品牌而備受歡迎，就有網友力推自己「從小到大，最愛的泡麵絕對是維力炸醬沒有之一！」後者則是因近期常出現於各縣市政府發送的防疫、關懷包而受到熱論，也是網友心目中的「疫情期間最佳囤貨寶物」，在這次調查中名列第三及第四位。
另外「來一客鮮蝦魚板風味麵」在日前總統蔡英文自主健康管理期間，曾在社群上表示自己最愛的宵夜泡麵便是此這款而備受熱議，更被網友搞笑推為是「總統級宵夜」，名次也快速竄升到第五位。
無論如何，就算泡麵再好吃、再便宜，還是奉勸大家偶爾吃吃就好，可千萬不要長期把泡麵拿來當作正餐，畢竟吃得營養、健康最重要，錢再賺就有了，對自己好一點吧！