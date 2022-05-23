〈歹命阿狗兄〉良山兄辭世　史哲悼台語廣播先驅

曾獲頒第53屆廣播金鐘獎「特別貢獻獎」的，人稱「廣播教父」、唱紅〈歹命阿狗兄〉的良山兄，傳出5月18日上午11點，在家中安詳辭世，享壽82歲，女兒陳思安也在臉書證實「歹命的阿狗兄要來去夢遊仙公廟了」，高雄市副市長史哲也表示難過不捨，感謝良山兄一生為台灣廣播、台語歌曲、藝術文化的努力，大家會永遠懷念他。
本名陳合山的良山兄被譽為廣播教父，其代表歌曲〈歹命阿狗兄〉在過去更是無人不知的經典曲目，高雄市副市長史哲說，喜歡聽廣播的人，應該對於良山兄這個名字並不陌生，還有人說，如果沒有聽到他的聲音就無法入睡。
最早原是餐廳駐唱歌手的良山兄，因幫電台播音員代班，從此大鳴大放，隨後在高雄鳳鳴電台主持「司機俱樂部」，在南台灣老一輩廣播界名氣響亮，而他也是台語經典名曲〈愛的呼聲〉、〈播音員〉的作者，過去高雄市立歷史博物館曾經策辦「來聽歌吧！當台語老歌遇上黑膠唱片」特展、出版專書，良山兄都是展出中重要的一份子。
良山兄一路走來，經歷過廣播、音樂、以及經商的過程，人生雖有起起落落，但是都保持著正面積極的樂觀態度，他更參與 高雄春天藝術節的《牽連·連牽》舞蹈演出，傳承其一生故事與經驗給下一代。
而他對於後輩提攜更是不遺餘力，一樣出身高雄的台語名歌手蔡小虎就是其中一個例子；2018年，良山兄獲得第53屆廣播電視金鐘獎「特別貢獻獎」，全場廣播人更起立以不間斷的掌聲，向這位奮鬥一輩子的廣播老兵致敬。
史哲說，這位以台灣廣播電台推動台語文化與台灣歌謠的先驅者，良山兄可以說是以一人之力，建立推廣台語廣播最重要舞台，聽聞良山兄離開的消息，難過不捨，感謝良山兄一生為台灣廣播、台語歌曲、藝術文化的努力；史哲也預告，今晚10點第14頻道公共電視台語台，將播映良山兄的專訪特輯，邀請大家一起回顧從廣播到詞曲創作，並且打造出台語歌王歌后的音樂人良山兄，他一生精采的故事。