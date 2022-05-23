安以軒微博刪光百億富尪身影！驚爆下一步恐讓影迷心痛

41歲的凍齡女星安以軒，2017年和身家百億的澳門德晉集團主席陳榮煉結婚，生下一雙兒女「娃寶」和「66」，每逢生日和結婚紀念日都舉辦盛大派對，老公親送鑽戒、名牌包寵妻，原本幸福美滿生活，因老公年初涉嫌非法經營線上賭場被逮，如今人生全變了調，下個月5日是兩人結婚５週年紀念日，粉絲卻驚見安以軒常用來曬恩愛的微博平台，已沒有另一半身影，只留下3則兒女影片，下一步動向令人好奇。





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▲安以軒（右）和老公陳榮煉婚後看似生活美滿。（圖／翻攝安以軒臉書）

陳榮煉年初被澳門警方逮捕時，因涉嫌犯罪重大，又不願配合調查，港媒分析恐有1、20年牢獄之災，以往熱愛分享家庭生活的安以軒，所有社群平台都噤聲，更傳出過年期間太擔心老公以淚洗面。這段期間各種說法甚囂塵上，有一說他們正在辦離婚，讓安以軒安然脫身，也有人傳出安以軒有心復出，要拍戲賺錢救老公，但都未獲證實。





▲澳門警方召開記者會，押送涉嫌非法賭博的嫌疑犯，疑似是安以軒老公陳榮煉。（圖／翻攝圈內娘微博）

在群星放閃的520情人節裡，網友卻發現安以軒微博沒發文，還默默刪除了昔日與老公曬恩愛的照片，只留下兒女互動影片，據《自由時報》報導，有知情人士透露，安以軒婚後成了富太太，也算半退休狀態，「如今老公出事了，她也不排除直接引退的可能性」，讓粉絲感到非常惋惜。每年6月1日是男星安鈞璨逝世的紀念日，安以軒都會發文懷念好友，今年是否還會發聲令人好奇。



