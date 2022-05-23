大馬穆斯林網紅戴頭巾跳Kpop引熱議 直言：這是我的人生
今年22歲的Sabrina Azhar是一名來自馬來西亞的穆斯林，平時喜歡拍攝自己跳舞的影片，因此擄獲不少粉絲支持，當然也引起許多反對聲浪。她表示自己一路走來受到不少聲音批評，有的人會說：「根據伊斯蘭律法，女性根本不該唱歌和跳舞」；有的人則會嘲笑她的頭巾。但Sabrina堅定地認為，這是她生活的方式，也引以此自豪。
由於受到《BBC》專訪，「戴頭巾的Kpop網紅」在國際上引起轟動。在社交媒體Instagram上擁有超過40萬名追蹤者、Youtube超過20萬粉絲的她，在影片一開始就說：「戴頭巾讓我感到自信，我也喜歡跳舞，因此我把它們結合。」她因此曾被保守派人士批評會下地獄，但她堅定表示：「只要我沒有傷害任何人，這就不是問題。」
Sabrina目前就讀首爾漢陽大學機械工程系三年級，讀書之餘，她經常在社群媒體上分享在韓國的留學生活、跳舞、對嘴唱歌等短影音。Sabrina每個月上傳大約4至6支影片， 讓人了解一名穆斯林學生在國外留學的日常。
Sabrina Azhar對於自己的形象和外貌都有自我的主張，她在自己影音頻道曾透露她到韓國Netflix試鏡時，面試官指出她眼下細紋，並表示可以幫她安排整形手術將它去除。她拒絕對方的建議，認為這些缺陷對她來說是她獨有的魅力，她再次呼籲女性要對自己有信心，「別人怎麼說就讓他們去說。」
對於Sabrina Azhar來說，她相當熱愛自己的信仰，也非常喜歡跳舞，未來她也會持續推出跳舞作品和製作影片。另外，她在韓國的時候也會努力尋找「清真認證」的餐廳，也會跟好奇她穿著打扮的韓國人講解自己國家的文化，由於韓國是一個「同質化」的國家，她的穿著打扮相當引人注目，但憑著強大的心理素質，讓她挺過所有人的批評聲浪，堅持做自己。