國軍後年擬換新步槍　專家：射擊訓練更該精進

媒體報導，陸軍規畫自2024年起推動國軍新型步槍軍事投資建案，陸續汰換國軍現役T91戰鬥步槍與後備部隊的65K2步槍，新型步槍並將搭配「內紅點」及「先進戰鬥光學」等兩款瞄準鏡。對此，軍事專家認為，T91步槍操作上沒有問題，國軍應當加強的是射擊訓練。
《全球防衛雜誌》資深編輯宋玉寧表示，T91步槍並沒有太大的問題，設計跟世界主流步槍都類似，有跟上潮流，可以加裝很多裝備，改進型步槍也有戰術滑軌、伸縮槍托，但是缺乏配套措施，例如前握把、槍燈、雷指器、瞄具、狙擊鏡等輔助設備基層部隊都沒有，或是沒發給每個單兵。
宋玉寧表示，T91的性能跟其他國家其實沒有差太多，國軍最大問題是射擊訓練不夠，不能只有臥射，應該加強立射等訓練，才能增強射擊技術，T91可以有些精進，但是國軍大部分時刻都沒有。另外，國軍的光學瞄具品質有問題，網路上很多人表示一撞就歪，若是瞄具無法配發給單兵或是品質無法提升，換新一代步槍也沒用。
至於是否該跟隨美軍換裝6.8公釐子彈。宋玉寧表示，5.56公釐子彈一般作戰需求是夠用的，況且6.8公釐子彈美軍仍在測評當中，若要學美軍一線作戰部隊換裝6.8公釐子彈，不只要新開一條生產線，會變成一線部隊用6.8公釐子彈，後備用5.56公釐子彈，2種口徑會造成後勤支援大問題。