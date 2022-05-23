COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

市政總質詢聚焦防疫議題　侯友宜：快篩試劑廠商難交貨

▲新北市長侯友宜指出，新北市目前自購快篩試劑到貨量仍有限，多由社會局優先提供弱勢的族群使用。（圖／記者陳志仁攝，2022.05.23）
▲新北市長侯友宜指出，新北市目前自購快篩試劑到貨量仍有限，多由社會局優先提供弱勢的族群使用。（圖／記者陳志仁攝，2022.05.23）

記者陳志仁／新北報導

2022-05-23 14:12:28

新北市長侯友宜今（23）日赴新北市議會接受無黨團結聯盟黨團議員的總質詢，總召蔡錦賢及李翁月娥等議員聚焦防疫的議題；侯友宜表示，從5月1日起就不斷呼籲快篩陽性視同確診，省去民眾排隊PCR的時間，並減輕醫事人員負擔，保留醫療量能照顧中重症者。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡錦賢及李翁月娥質詢侯友宜時，要求市府趕快買快篩試劑提供給有需要的民眾，減少PCR篩檢站的群聚風險，加速確診者投藥流程等配套；侯友宜回應，本周起快篩陽視同確診，民眾應有便宜的快篩劑可用，新北是快篩試劑生產最多的地方，市府以每劑59元採購200萬劑難交貨，如今想再買也買不到。

侯友宜指出，新北市是快篩試劑出產最多的地方，他也親自拜託廠商新北市想要採購但卻沒有用，因為廠商除中央的徵用外，剩下產量要賣到市面賺錢；此外，篩劑不夠的情形下，政府同意進口的快篩試劑每劑要賣到180元，難怪窮困的人要排隊買實名制的快篩試劑，因為買1劑就可省下1個便當的錢 

侯友宜呼籲中央，讓民眾方便買到快篩試劑，且價格要更平民化，因為本周起不分對象，快篩陽視同確診，不要讓生病的人還要排隊去做PCR，應該是快篩陽讓醫師趕快診斷及給藥，有爭議才再做PCR，除了減少醫護負擔；此外，也應改善法傳系統的問題，因為校正回歸以來已1年多了，仍有系統的問題。

侯友宜補充，在中央徵用快篩試劑前，新北市政府從3月間就向廠商訂購200多萬劑，當時每劑價格和中央一樣都是59元，但遲遲難交貨，廠商甚至還把市府的部分算在中央徵用額度，經爭取後，迄今才到貨71萬劑，現在要低價再買也買不到了；所幸市府有自購試劑，才能彌補中央撥補的不足。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

別再批評小英割稻尾　陳偉杰酸：總統其實什麼也不知道

駁戴瑋姍政治口水說　侯友宜：照顧市民是他不變職志

巷仔內／佈局2024總統大選　英系插旗宜蘭主委「她」得利

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀