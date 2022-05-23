市政總質詢聚焦防疫議題　侯友宜：快篩試劑廠商難交貨

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侯友宜指出，新北市是快篩試劑出產最多的地方，他也親自拜託廠商新北市想要採購但卻沒有用，因為廠商除中央的徵用外，剩下產量要賣到市面賺錢；此外，篩劑不夠的情形下，政府同意進口的快篩試劑每劑要賣到180元，難怪窮困的人要排隊買實名制的快篩試劑，因為買1劑就可省下1個便當的錢
侯友宜呼籲中央，讓民眾方便買到快篩試劑，且價格要更平民化，因為本周起不分對象，快篩陽視同確診，不要讓生病的人還要排隊去做PCR，應該是快篩陽讓醫師趕快診斷及給藥，有爭議才再做PCR，除了減少醫護負擔；此外，也應改善法傳系統的問題，因為校正回歸以來已1年多了，仍有系統的問題。
侯友宜補充，在中央徵用快篩試劑前，新北市政府從3月間就向廠商訂購200多萬劑，當時每劑價格和中央一樣都是59元，但遲遲難交貨，廠商甚至還把市府的部分算在中央徵用額度，經爭取後，迄今才到貨71萬劑，現在要低價再買也買不到了；所幸市府有自購試劑，才能彌補中央撥補的不足。
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