獨／33歲蔡允潔交往半年火速嫁人 爆料老公「想拚男孩」
33歲的蔡允潔出道將近8年，近來除了上綜藝節目之外，也跨足唱片圈發行個人單曲、舉辦音樂會，事業更上層樓。而蔡允潔在感情上也相當幸福，她今（23）日宣布與老公Fraser結婚，正式升格人妻，同時向《NOWnews今日新聞》分享生孩計畫。
蔡允潔表示與Fraser都喜歡小朋友，在生孩方面已有共識，前陣子也有進行凍卵，笑說結婚後會繼續努力做人：「畢竟我之前幾乎不孕，所以如果可以，趕快生孩也是一種希望。」透露老公比較想要男孩，因為可以陪他打球，自己則是小孩平安、健康就好。而去年才表態有正在存錢買房的蔡允潔，遇到Fraser後，人生計畫也跟著改變，雖然新家部分暫時交由老公煩惱，不過她強調還是會持續存錢，不想做一個只靠老公的女人。
Fraser在今年白色情人節當天，出席公益活動時大方認愛，又在「520」下跪向蔡允潔求婚，還趕在當天到戶政事務所，完成登記結婚的手續，滿滿的儀式感只為求女方心，蔡允潔開心直呼：「我竟然變成詹太太了！在4位親友陪同下結婚，還沒感受完被求婚的浪漫氛圍，隨即就成為了人妻，幸福一切來的好突然。」
蔡允潔與Fraser交往差不多半年，坦言對方總是在身邊打理大小事，雖然這些日子，經歷過無數次的磨合與爭吵，自己也因為成長的過程、家庭背景，所以大小事一切靠自己，個性急又快，而對方卻是慢到不行：「我對未來是比較多的不安全感，但他卻是抱持著沒關係，事情來了再解決處理就好。」