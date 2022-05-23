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「廣播教父」良山兄辭世　史哲：深感不捨與心痛

▲「廣播教父」良山兄（本名陳合山）本月18日在家中辭世，享壽82歲。高雄市副市長史哲聽聞消息深感不捨心痛。（圖／截自史哲臉書）
▲「廣播教父」良山兄（本名陳合山）本月18日在家中辭世，享壽82歲。高雄市副市長史哲聽聞消息深感不捨心痛。（圖／截自史哲臉書）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-05-23 17:25:58

「廣播教父」良山兄（本名陳合山）也是第53屆廣播金鐘獎特別貢獻獎得主本月18日在家中辭世，享壽82歲。高雄市副市長史哲臉書發文表示，聽聞消息深感不捨心痛，感謝他一生為台灣廣播、台語歌曲、藝術文化的努力。得知良山兄前幾日離開的消息，深感不捨與心痛。

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▲2018年，良山兄獲得第53屆廣播電視金鐘獎「特別貢獻獎」，全場廣播人更起立以不間斷的掌聲，向這位奮鬥一輩子的廣播老兵致敬。（圖／截自史哲臉書）
▲2018年，良山兄獲得第53屆廣播電視金鐘獎「特別貢獻獎」，全場廣播人更起立以不間斷的掌聲，向這位奮鬥一輩子的廣播老兵致敬。（圖／截自史哲臉書）
史哲表示，喜歡聽廣播的人，應該對「良山兄」這個名字不陌生，他最早原是餐廳駐唱歌手，因幫電台播音員代班，從此大鳴大放，隨後在高雄鳳鳴電台主持「司機俱樂部」，在南台灣老一輩廣播界的名氣響亮。

▲《牽連‧連牽》由高雄左營高中舞蹈演出，良山兄的女兒陳婷玉擔任藝術總監，良山兄更前往美國與跨國音樂家們共同創作、演唱、錄製。（圖／截自史哲臉書）
▲《牽連‧連牽》由高雄左營高中舞蹈演出，良山兄的女兒陳婷玉擔任藝術總監，良山兄更前往美國與跨國音樂家們共同創作、演唱、錄製。（圖／截自史哲臉書）
史哲懷念的說，除了是廣播人，良山兄也是幾首台語經典名曲如「愛的呼聲」、「播音員」的作者。過去高雄市立歷史博物館曾策辦「來聽歌吧！當台語老歌遇上黑膠唱片」特展、出版專書，他都是展出中重要的一份子。

史哲指出，良山兄一路走來，經歷過廣播、音樂及經商過程，人生雖有起落，但都保持正面積極的樂觀態度；在史博館「夢遊烏托邦」歷史場景環境劇場中，他也參與演出，以歌聲分享被迫害者生命故事，展現對生命的關懷與照顧。

史哲表示，良山兄也參與高雄春天藝術節的「牽連．連牽」舞蹈演出，傳承一生故事與經驗給下一代，更致力與高雄一起推動藝術文化。他一生對後輩提攜也不遺餘力，台語名歌手蔡小虎就是其中一個例子。

史哲也提及，2018年，良山兄獲得第53屆廣播電視金鐘獎「特別貢獻獎」，全場廣播人起立以不間斷掌聲，向廣播老兵致敬。史哲說，良山兄是台灣廣播電台推動台語文化與台灣歌謠的先驅者，可說是以一人之力建立推廣台語廣播最重要舞台。

史哲不捨的說，聽到前幾天良山兄離開的消息，難過不捨，感謝他一生為台灣廣播、台語歌曲、藝術文化的努力，「再會了，良山兄，我們最懷念的『播音員』」，也向家屬們慰問致意，節哀保重。

最後史哲也邀請大家，週一（5/23）晚間10:00，第14頻道公共電視台語台，將播映良山兄的專訪特輯。邀請大家一起回顧從廣播到詞曲創作，並且打造出台語歌王歌后的音樂人良山兄，他一生精采的故事。

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