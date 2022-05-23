Tag人物／臺灣唯一魔法泡泡工廠 太陽馬戲團也慕名而來

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臺灣製泡泡水外銷全世界 父子都喜歡研發泡泡玩具
大概在八零、九零年代，是泡泡工廠在臺灣市場最榮景的時期，許多各式各樣的泡泡水工廠百家爭鳴，每一家都有不同的玩法，然而八零年代後，臺灣本地工資與臺幣匯率大幅升值，以外銷為導向的廠商不免認為臺灣生產成本過高，工廠紛紛開始外移至其他勞力成本較低的國家，而林家的工廠漸漸就成為臺灣僅存最具規模的泡泡工廠，林劭錡回憶父親經營工廠的點滴，父親會鑽研各種不同的泡泡玩法，例如父親在國外看到有人用長夾來夾取木炭烤火，就研發了賣到爆款的「泡泡中剪」，打開一揮驚艷眾人的大泡泡就映入眼簾，讓人不得不發出讚嘆，目前林紹錡的泡泡工廠，每年產量大概在五十萬到一百萬支，而泡泡中剪是熱門暢銷產品，單這項產品一年就可以售出數十萬支，如今林劭錡不僅接手父親一手創立的泡泡工廠，就連父親對泡泡水鍥而不捨的研究精神也完全遺傳，林劭錡研發泡泡新產品的靈感常常來自於嬰兒用品或是日常用品，他將安全性拉到最高標準，歐盟EC怎麼規定，林劭錡就按照標準一步一步照做，甚至連泡泡用水，都是過濾的純水標準，產品原料不惜成本直接跟歐美大廠採購，他堅持用與沐浴乳、化妝品相同的原料，反覆測試產品必須跟皮膚接觸完全沒有問題，並且將自有產品進行微生物可分解度的檢測，確保自家產品對環境沒有污染，要留給下一代一個安全、乾淨的成長環境。
從製造業轉型零售品牌 行銷成為未來最大挑戰
從製造業起家的林劭錡談起自己研發的產品，眼神內閃爍著光芒，對他來說好的產品要如何傳遞讓大家知道，才是最大的挑戰，面對行銷這一塊，林劭錡選擇直接挑戰大魔王，他與泡泡達人合作，直接挑戰金氏世界紀錄，在2003年時林劭錡註冊了現有品牌「Uncle Bubble安可堡」，以往林紹錡超過九成的營收來自外銷，林紹錡突發奇想，將挑戰金氏世界紀錄視為遊戲打怪，不論是小泡泡、大泡泡還是非常注重泡膜強度的泡中泡，林紹錡把每個細節做到最好，「我做出好的泡泡水，我沒辦法自己說好，但別人不知道。所以就想說不然我們來挑戰金氏世界紀錄」林劭錡表示，有了世界的認證，就連享譽世界的太陽馬戲團，也曾專程來臺指名跟他們下訂單，雖然因為疫情，外銷出口受貨運影響，林劭錡重新將行銷戰拉回臺灣本土戰場，近期漸漸從親子團購客下手，另闢出專屬的藍海市場。
孩子的笑容是無價回憶 用泡泡帶來歡樂的時刻
「我覺得我們的產業就是帶給人家歡樂」林紹錡相當注重員工的工作心情，畢竟帶給顧客歡樂的產業，企業本身的文化與氛圍會感染，只有從上到下的員工都秉持著這份心情服務，才能真正帶給顧客歡樂的感受，林紹錡表示，自己會堅持要做出好的泡泡水是因為他知道，許多家長會願意花錢買他的產品，是因為看到孩子的笑容，因此他想要幫助這些家長，用安全、好的產品來守護所有孩子的笑容，沒有什麼比這個更重要。
【#Tag人物小檔案】
姓名：林劭錡
公司：和盛企業有限公司
品牌：安可堡 Uncle Bubble
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