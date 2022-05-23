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Tag人物／臺灣唯一魔法泡泡工廠 太陽馬戲團也慕名而來

文/陳錦欣

2022-05-23 14:34:40

其實要做泡泡水很容易，但是要做好的泡泡水不容易」，林劭錡的泡泡工廠是目前臺灣唯一僅存專門生產夢幻泡泡水的製造工廠，林紹錡的父親從路邊攤起家，研發出各式各樣的泡泡玩具商品，不僅成就了你我童年的美好回憶，這對父子對泡泡玩具不屈不撓的研究精神，讓臺灣的泡泡水享譽國際，就連太陽馬戲團也曾慕名而來。

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▲林劭錡的泡泡工廠是目前臺灣唯一僅存專門生產夢幻泡泡水的製造工廠。（圖／記者詹皓帆拍攝）

臺灣製泡泡水外銷全世界 父子都喜歡研發泡泡玩具

大概在八零、九零年代，是泡泡工廠在臺灣市場最榮景的時期，許多各式各樣的泡泡水工廠百家爭鳴，每一家都有不同的玩法，然而八零年代後，臺灣本地工資與臺幣匯率大幅升值，以外銷為導向的廠商不免認為臺灣生產成本過高，工廠紛紛開始外移至其他勞力成本較低的國家，而林家的工廠漸漸就成為臺灣僅存最具規模的泡泡工廠，林劭錡回憶父親經營工廠的點滴，父親會鑽研各種不同的泡泡玩法，例如父親在國外看到有人用長夾來夾取木炭烤火，就研發了賣到爆款的「泡泡中剪」，打開一揮驚艷眾人的大泡泡就映入眼簾，讓人不得不發出讚嘆，目前林紹錡的泡泡工廠，每年產量大概在五十萬到一百萬支，而泡泡中剪是熱門暢銷產品，單這項產品一年就可以售出數十萬支，如今林劭錡不僅接手父親一手創立的泡泡工廠，就連父親對泡泡水鍥而不捨的研究精神也完全遺傳，林劭錡研發泡泡新產品的靈感常常來自於嬰兒用品或是日常用品，他將安全性拉到最高標準，歐盟EC怎麼規定，林劭錡就按照標準一步一步照做，甚至連泡泡用水，都是過濾的純水標準，產品原料不惜成本直接跟歐美大廠採購，他堅持用與沐浴乳、化妝品相同的原料，反覆測試產品必須跟皮膚接觸完全沒有問題，並且將自有產品進行微生物可分解度的檢測，確保自家產品對環境沒有污染，要留給下一代一個安全、乾淨的成長環境。

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▲林紹錡的父親在國外看到有人用長夾來夾取木炭烤火，就研發了賣到爆款的「泡泡中剪」。（圖／記者詹皓帆拍攝）
從製造業轉型零售品牌 行銷成為未來最大挑戰

從製造業起家的林劭錡談起自己研發的產品，眼神內閃爍著光芒，對他來說好的產品要如何傳遞讓大家知道，才是最大的挑戰，面對行銷這一塊，林劭錡選擇直接挑戰大魔王，他與泡泡達人合作，直接挑戰金氏世界紀錄，在2003年時林劭錡註冊了現有品牌「Uncle Bubble安可堡」，以往林紹錡超過九成的營收來自外銷，林紹錡突發奇想，將挑戰金氏世界紀錄視為遊戲打怪，不論是小泡泡、大泡泡還是非常注重泡膜強度的泡中泡，林紹錡把每個細節做到最好，「我做出好的泡泡水，我沒辦法自己說好，但別人不知道。所以就想說不然我們來挑戰金氏世界紀錄」林劭錡表示，有了世界的認證，就連享譽世界的太陽馬戲團，也曾專程來臺指名跟他們下訂單，雖然因為疫情，外銷出口受貨運影響，林劭錡重新將行銷戰拉回臺灣本土戰場，近期漸漸從親子團購客下手，另闢出專屬的藍海市場。

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▲林劭錡表示，有了世界的認證，就連享譽世界的太陽馬戲團，也曾專程來臺指名跟他們下訂單。（圖／記者詹皓帆拍攝）
孩子的笑容是無價回憶 用泡泡帶來歡樂的時刻

我覺得我們的產業就是帶給人家歡樂」林紹錡相當注重員工的工作心情，畢竟帶給顧客歡樂的產業，企業本身的文化與氛圍會感染，只有從上到下的員工都秉持著這份心情服務，才能真正帶給顧客歡樂的感受，林紹錡表示，自己會堅持要做出好的泡泡水是因為他知道，許多家長會願意花錢買他的產品，是因為看到孩子的笑容，因此他想要幫助這些家長，用安全、好的產品來守護所有孩子的笑容，沒有什麼比這個更重要。 

【#Tag人物小檔案】
姓名：林劭錡
公司：和盛企業有限公司
品牌：安可堡 Uncle Bubble
官網：請點此


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