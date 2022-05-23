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友達導入人機協作AI監控　電腦展秀無塵室清潔機器人

▲友達數位Class100無塵室清潔機器人，專利黏塵技術搭配智慧清潔路徑規劃，高效執行清潔任務。（圖／友達提供）
▲友達數位Class100無塵室清潔機器人，專利黏塵技術搭配智慧清潔路徑規劃，高效執行清潔任務。（圖／友達提供）

記者許家禎／台北報導

2022-05-23 14:27:46

工業4.0驅動全球製造業加速投入轉型，友達光電整合多年深厚製造經驗，攜手旗下子公司友達數位，持續觀察產業痛點與需求，將自身豐富智慧製造經驗，轉化為可對外提供的全流程智慧製造解決方案。並於台北國際電腦展COMPUTEX TAIPEI 2022工業局AI生活館首次展出Class100無塵室清潔機器人、智働巡檢模組及智慧燈塔CPS管理系統，透過人機協作及AI即時監控系統，可有效降低工廠人力成本、改善作業環境品質及提升生產良率，引領智慧製造轉型趨勢。

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因應全球缺工浪潮，人機協作不僅能減輕人力負擔，亦是推動智慧製造發展的重要動能。友達數位以自動化及智能化為研發主軸，投入機協作機器人之開發與運用，打造高效生產環境。友達數位推出台灣首創Class100無塵室清潔機器人，具專利黏塵清潔技術，搭配智慧清潔路徑規劃，實現不發塵、不擾流之無塵室場域清潔任務。亦可擴充搭載氣體粒子計數器、溫溼度感測器等環境感測器，針對於無塵室環境進行即時監控，節省無塵室所需之清潔與管理人力，提升環境品質及產品良率。

▲友達數位研發之智働巡檢模組，可依場域需求搭配不同的模組化功能，執行工廠環境巡檢任務。（圖／友達提供）
▲友達數位研發之智働巡檢模組，可依場域需求搭配不同的模組化功能，執行工廠環境巡檢任務。（圖／友達提供）
此外，友達數位觀察工廠環境巡檢需耗費大量人力與時間成本，亦開發智働巡檢模組，可根據不同工廠環境及場域需求，搭配熱影像、影像辨識等模組化功能，進行工廠環境巡檢，並將環境巡檢所蒐集之資訊與結果，即時回傳顯示於智慧燈塔CPS管理系統，不僅讓例行性的巡檢工作更有效率，且能針對工廠環境進行遠距偵測與管理。

智慧燈塔CPS管理系統是以數位分身（Digital twin）技術建置的虛實整合平台，將設備、人機互動的數位分身，結合到3D視覺介面，並透過多元AI系統進行串聯，達到系統整合與全時監控。並且可加入系統推薦、自主回控技術，提升產線之運作效率，亦能結合AI趨勢分析，實際解決機台異常問題。友達數位將智慧燈塔CPS管理系統導入面板8.5代廠前段製程管理，結合AIoT軟硬整合技術，每日自動分析與偵測機台所有參數，並自動提報分析結果與異常落點，不僅幫助工程師每人每日查找設備異常時間減少3小時，亦將因產線異常所導致之產品報廢成本降低70%、產品良率提升60%，成為智慧工廠高效管理的得力助手。

COMPUTEX TAIPEI 2022（台北國際電腦展）將於5月24日至27日於台北南港展覽館一館四樓展開，友達數位將於「工業局AI生活館」展出最新人機協作技術與智慧工廠解決方案，並將於展會首三日於工業局AI生活館主舞台進行應用發表。此外，友達數位將於現場提供專屬導覽行程及產品互動，邀請各界感受友達數位的多元應用實力，看見智慧製造發展的無限可能。

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