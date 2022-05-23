友達導入人機協作AI監控　電腦展秀無塵室清潔機器人

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此外，友達數位觀察工廠環境巡檢需耗費大量人力與時間成本，亦開發智働巡檢模組，可根據不同工廠環境及場域需求，搭配熱影像、影像辨識等模組化功能，進行工廠環境巡檢，並將環境巡檢所蒐集之資訊與結果，即時回傳顯示於智慧燈塔CPS管理系統，不僅讓例行性的巡檢工作更有效率，且能針對工廠環境進行遠距偵測與管理。
智慧燈塔CPS管理系統是以數位分身（Digital twin）技術建置的虛實整合平台，將設備、人機互動的數位分身，結合到3D視覺介面，並透過多元AI系統進行串聯，達到系統整合與全時監控。並且可加入系統推薦、自主回控技術，提升產線之運作效率，亦能結合AI趨勢分析，實際解決機台異常問題。友達數位將智慧燈塔CPS管理系統導入面板8.5代廠前段製程管理，結合AIoT軟硬整合技術，每日自動分析與偵測機台所有參數，並自動提報分析結果與異常落點，不僅幫助工程師每人每日查找設備異常時間減少3小時，亦將因產線異常所導致之產品報廢成本降低70%、產品良率提升60%，成為智慧工廠高效管理的得力助手。
COMPUTEX TAIPEI 2022（台北國際電腦展）將於5月24日至27日於台北南港展覽館一館四樓展開，友達數位將於「工業局AI生活館」展出最新人機協作技術與智慧工廠解決方案，並將於展會首三日於工業局AI生活館主舞台進行應用發表。此外，友達數位將於現場提供專屬導覽行程及產品互動，邀請各界感受友達數位的多元應用實力，看見智慧製造發展的無限可能。