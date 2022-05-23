國安特勤私菸案　2少校律師稱「政治案件」

我是廣告 請繼續往下閱讀
張恒嘉委任律師游儒倡表示，私菸案誰應負納稅義務的法律適用、免稅菸品是否要課稅有爭議，想請稅法、刑法專家提供法律鑑定意見。
吳宗憲委任律師王振志表示，希望法官妥速審判，且全案是「政治案件」，事實和法律適用都很清楚，希望法官獨立審判。法官諭知候核辦。
2019年7月，總統蔡英文要出訪加勒比海4友邦，華航負責總統專機，由空品處副總邱彰信、協理于堯及代理組長黃川禎組成決策小組，邱下令免稅菸品「完全不設限」，黃再與侍衛室訂菸承辦人少校張恒嘉、吳宗憲「揪菸」。
檢方認定，吳宗憲行前預購9200條菸，運至華膳保稅倉庫存放，等專機返國後在機邊交貨；另外，隨行人員在專機上，向空少購買809條菸品，總共售出1萬9條菸。同月22日，總統結束12天「自由民主永續之旅」返國，遭時任立委黃國昌踢爆有國安官員隨團走私菸品；當時，吳宗憲等人調派總統府貨車，載運其中9797條菸，被調查局當場攔截查扣。
儘管吳、張等人一審時主張，逃漏的稅是關稅，不在《稅捐稽徵法》規定的逃漏稅項目，但北院採納檢方見解，將關稅等納入貪汙的「漏稅」物品範圍內，認定他們逃稅將近819萬元，並痛斥此案侵害國家稅收、破壞社會大眾信賴、嚴重損害國家形象還國際聲譽，將吳、張分別重判10年以上有期徒刑。