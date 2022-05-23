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國安特勤私菸案　2少校律師稱「政治案件」

▲總統蔡英文2019年7月出訪的自由民主永續之旅。（圖／NOWnews資料照，總統府提供）
▲總統蔡英文2019年7月出訪的自由民主永續之旅。（圖／NOWnews資料照，總統府提供）

記者潘千詩／台北報導

2022-05-23 14:36:51

國安局特勤3年前利用總統專機出訪機會夾帶9793條私菸，前總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉一審被依貪汙罪，分別重判10年4月、10年2月。案件上訴後，因2人境管期限將屆，高院今（23）日開庭訊問，吳宗憲的律師主張，本案明顯是政治案件，盼法官應本於《憲法》規定獨立審判，不受外力影響。

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私菸案目前已在二審階段，不過吳、張2人境管到6月2日，高院開庭訊問2人對於延長境管的意見。吳、張2人均表示沒有意見；公訴檢察官認為，2人一審刑度不輕，有繼續限制必要。

張恒嘉委任律師游儒倡表示，私菸案誰應負納稅義務的法律適用、免稅菸品是否要課稅有爭議，想請稅法、刑法專家提供法律鑑定意見。

吳宗憲委任律師王振志表示，希望法官妥速審判，且全案是「政治案件」，事實和法律適用都很清楚，希望法官獨立審判。法官諭知候核辦。

2019年7月，總統蔡英文要出訪加勒比海4友邦，華航負責總統專機，由空品處副總邱彰信、協理于堯及代理組長黃川禎組成決策小組，邱下令免稅菸品「完全不設限」，黃再與侍衛室訂菸承辦人少校張恒嘉、吳宗憲「揪菸」。

檢方認定，吳宗憲行前預購9200條菸，運至華膳保稅倉庫存放，等專機返國後在機邊交貨；另外，隨行人員在專機上，向空少購買809條菸品，總共售出1萬9條菸。同月22日，總統結束12天「自由民主永續之旅」返國，遭時任立委黃國昌踢爆有國安官員隨團走私菸品；當時，吳宗憲等人調派總統府貨車，載運其中9797條菸，被調查局當場攔截查扣。

儘管吳、張等人一審時主張，逃漏的稅是關稅，不在《稅捐稽徵法》規定的逃漏稅項目，但北院採納檢方見解，將關稅等納入貪汙的「漏稅」物品範圍內，認定他們逃稅將近819萬元，並痛斥此案侵害國家稅收、破壞社會大眾信賴、嚴重損害國家形象還國際聲譽，將吳、張分別重判10年以上有期徒刑。

台北地方法院1日開庭審理走私菸品案，傳喚被告吳宗憲（前）、張恒嘉到庭，兩人庭訊時均否認犯罪。中央社記者林長順攝108年11月1日
▲圖為吳宗憲。（圖／中央社資料照）
台北地方法院1日開庭審理走私菸品案，傳喚被告吳宗憲、張恒嘉（前）到庭，兩人庭訊時均否認犯罪。張恒嘉指出，他沒有貪污、也沒有逃漏稅，本案納稅義務人是華航公司，不是國安局人員。中央社記者林長順攝108年11月1日
▲圖為張恒嘉。（圖／中央社資料照）

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