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智慧城鄉「前瞻實證賽」　從SDGs指標衡量科技解方

▲經濟部工業局積極推動智慧城鄉生活應用發展計畫，結合聯合國SDGs永續發展指標，聚焦城市數位治理與社會科技關懷舉辦「前瞻應用與公益創新實證競賽」。（圖／主辦單位提供）
▲經濟部工業局積極推動智慧城鄉生活應用發展計畫，結合聯合國SDGs永續發展指標，聚焦城市數位治理與社會科技關懷舉辦「前瞻應用與公益創新實證競賽」。（圖／主辦單位提供）

生活中心/綜合報導

2022-05-24 11:00:00

經濟部工業局積極推動智慧城鄉生活應用發展計畫，今(2022)年結合聯合國SDGs永續發展指標，聚焦城市數位治理與社會科技關懷舉辦「前瞻應用與公益創新實證競賽」，以「科技轉型」與「永續發展」兩大主題，公開徵選城市議題與國內優秀科技新創團隊，透過共創媒合、解題驗證等機制，淬煉出未來台灣智慧城市的科技應用方案，引導我國新創企業以科技解決未來城市面臨的各種挑戰，也符合全球趨勢共同努力的目標。

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智慧城鄉前瞻實證賽以符合SDGs「永續城鄉」、「健康與福祉」、「保育海洋生態」等多項關鍵指標的城市議題來徵求科技解方，去(2021)年透過公開招募創意提案，共有新創科技解決方案137件參加徵選，經過概念與設計驗證審查，在今(2022)年5月16日公告通過的15案，目前準備進行下一階段實務驗證，預計8月底決選出成果。

公告入選的15案中，科技新創提案皆以創意多元來解決當今面對的不同挑戰，在採取新興科技解決精準醫療的議題中，入選團隊「雲高科技股份有限公司」以胸腔X光影像檢測建立結核病菌病徵之影像判讀模組，運用AI判片模組快速分類與辨別肺部X光片之異常片，精準判斷結核菌病徵，可加速檢驗時耗並達到遠距診斷，這正是與聯合國希冀在2030年前，終結肺結核等傳染疾病的SDGs健康與福祉目標吻合。

都市化發展過程中，強化我國城鄉發展韌性亦是實證賽的宗旨，尤其在高齡化社會趨勢，建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村甚為重要。其中的高齡化社會獨居者居家安全系統議題，由入選團隊「雲守護i照顧」及「盈嘉隊」等提出新創解方，以遠端協助的生活安全網絡，讓獨居長者擁有自理能力與安全生活空間，並降低對他人依賴，透過科技掌握獨居長者健康與安全狀況，提升居家安全的保障。

台灣是一海島國家，近年來政府推動向海致敬政策，保育海洋生態更是重要議題，在港灣海漂垃圾清掃智慧方案議題上，入選團隊「歐利科技有限公司」及「點點塑環保科技公司」，期透過科技助力，定期幫港口做環境健檢，並結合大數據AI分析，收集水質資料，讓海漂垃圾清除逐步邁向無人化，運用新興科技達到SDGs保育海洋生態的目標。

本次競賽的實務驗證階段訂於6月30日辦理「前瞻新躍進X公益心科技」Demo Show活動，分享展示15個競賽團隊的階段性成果，希望藉由相關領域單位深度交流，促成合作機會。更多資訊詳見「前瞻應用與公益創新實證競賽」官網。

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