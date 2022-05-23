重症比例偏低惹議！陳時中：標準太嚴 將找專家討論修正
中央流行疫情指揮中心表示，今（23）日本土增66247例，死亡增40例，中重症增173例，其中中症130例、重症43例，根據統計，目前輕症、無症狀共129萬278人，占比99.77%，中症佔比0.17%，重症佔比0.06%，指揮官陳時中說，經過檢討後認為，重症標準太嚴了，因此將找專家討論修改。
近來大眾對於重症佔比率，標準經檢討後認為「有點太嚴格」，陳時中指出，指揮中心有檢討重症標準，中症以上沒有問題，因為用藥物申請，所以其他標準比較明確，但到重症，因為中症轉重症事實上並沒有明確的申報標準，ICU的相關申報後續資料也沒有很快，所以重症可能有點偏低，會跟專家討論，看怎麼切中症到重症，能切的比較適當，讓整體疫情監測能更準確。（編輯：林莞茜）
至於國內目前醫療量能，陳時中說，全國總床數12884張，空床數5691、空床率44.2%；台北部分，總床數2703張，空床數806、空床率29.8%、新北部分，總床數2103張，空床數678、空床率32.2%；中央集中檢疫所，總床數7677張，空床數3665、空床率47.7%、地方加強型防疫旅館，總床數4853張，空床數2114、空床率43.6%。（編輯：林莞茜）
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