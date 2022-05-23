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重症比例偏低惹議！陳時中：標準太嚴　將找專家討論修正

▲指揮中心說明國內疫情狀況，指揮官陳時中表示，重症標準過嚴，將找專家重新討論評估。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明國內疫情狀況，指揮官陳時中表示，重症標準過嚴，將找專家重新討論評估。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-05-23 14:41:40

中央流行疫情指揮中心表示，今（23）日本土增66247例，死亡增40例，中重症增173例，其中中症130例、重症43例，根據統計，目前輕症、無症狀共129萬278人，占比99.77%，中症佔比0.17%，重症佔比0.06%，指揮官陳時中說，經過檢討後認為，重症標準太嚴了，因此將找專家討論修改。

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近來大眾對於重症佔比率，標準經檢討後認為「有點太嚴格」，陳時中指出，指揮中心有檢討重症標準，中症以上沒有問題，因為用藥物申請，所以其他標準比較明確，但到重症，因為中症轉重症事實上並沒有明確的申報標準，ICU的相關申報後續資料也沒有很快，所以重症可能有點偏低，會跟專家討論，看怎麼切中症到重症，能切的比較適當，讓整體疫情監測能更準確。（編輯：林莞茜）

▲今（23）日本土病例狀況。（圖／指揮中心）
▲今（23）日本土病例狀況。（圖／指揮中心）
至於國內目前醫療量能，陳時中說，全國總床數12884張，空床數5691、空床率44.2%；台北部分，總床數2703張，空床數806、空床率29.8%、新北部分，總床數2103張，空床數678、空床率32.2%；中央集中檢疫所，總床數7677張，空床數3665、空床率47.7%、地方加強型防疫旅館，總床數4853張，空床數2114、空床率43.6%。（編輯：林莞茜）

▲醫療資源統計表。（圖／指揮中心）
▲醫療資源統計表。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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