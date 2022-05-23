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朱立倫道歉滅火　張善政明起拜會桃園：我考慮太久才答應

▲前行政院長張善政接受國民黨徵召，投入2022年桃園市長選舉。（資料照／國民黨提供）
▲前行政院長張善政接受國民黨徵召，投入2022年桃園市長選舉。（資料照／國民黨提供）

記者羅婉庭／台北報導

2022-05-23 14:48:322022-05-23 15:13:32

國民黨在未善盡溝通協調的情況下徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，引爆地方炸鍋。黨主席朱立倫、桃園市長候選人張善政及國民黨秘書長黃健庭紛紛道歉後，今（23）日合體出面滅火。張善政強調自己考慮太久，才拖延到公布時機。

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國民黨中央於三月起開始徵詢張善政，但他第一時間拒絕，直到五月初才答應。朱立倫今日在記者會中表示，他為桃園市長提名前的協調溝通不周致歉，希望所有紛擾他來扛，而張善政會趕緊帶領桃園民代為民打拚，努力達成勝選目標，也希望桃園選民看到桃園願景，展現出國門桃園科技、數位新型性，許多延宕的重要工程提出相關擘劃，他與黃健庭將會持續在地方協調、共同努力，全黨只有一個目標就是勝選。

張善政則表示，他在上週六向外界道歉，「下半場進場的人也要設法將上半場的不圓滿彌補回來」，但他的確造成朱立倫困擾，因為答應徵召時間很晚，在中常會沒幾天才答應。因為他很清楚，若答應了，選舉過程的挑戰行大，將來日子非常辛苦，每天要為鄉親打拚。但他與桃園感情非常深厚，過去12年的工作已經結下不解之緣，他堅信改變台灣從改變桃園開始，在這麼多年的產官經驗回饋鄉親，這是他道歉的原因。

張善政指出，中常會後這週已經在做基本拜會，他也組成了市政顧問團，包括前政務官、熟悉桃園的人士，目前陸續邀約中，自週三至今一分一秒也沒閒下來。

另外，面對地方不滿，張善政表示，他這週無時無刻都在想如何打造更好的桃園，以及給予桃園青年更好的機會，他不會讓鄉親失望，府、會與桃園立委、議長邱奕勝、羅智強等人絕對是在一條船上的生命共同體，是非常重要的合作夥伴，希望他們能鼎力相助，一起打造更好的桃園，明起拜會邱奕勝、羅智強、呂玉玲等人，將用最大力量說服他們。

針對邱奕勝拒見？朱立倫表示，會用最大的誠意、最謙卑的態度一一致電地方人士，會多次登門拜訪，用各種方式說明，讓大家支持張善政，這段時間很多人對張善政非常肯定，認為這是國民黨最好的決定，也讓民進黨大亂陣腳，國民黨應自己穩住陣腳。將會馬上開始聯繫，表達誠意最重要，明起走到桃園每個角落，都會一次又一次的努力又溝通，不怕任何困難，在說服張善政的過程中，也提到自己初次參選時被多少人關起門來擋在外面，吃了閉門羹，但最重要的是堅持信念，困難一定能克服。

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