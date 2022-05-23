朱立倫道歉滅火　張善政明起拜會桃園：我考慮太久才答應

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張善政則表示，他在上週六向外界道歉，「下半場進場的人也要設法將上半場的不圓滿彌補回來」，但他的確造成朱立倫困擾，因為答應徵召時間很晚，在中常會沒幾天才答應。因為他很清楚，若答應了，選舉過程的挑戰行大，將來日子非常辛苦，每天要為鄉親打拚。但他與桃園感情非常深厚，過去12年的工作已經結下不解之緣，他堅信改變台灣從改變桃園開始，在這麼多年的產官經驗回饋鄉親，這是他道歉的原因。
張善政指出，中常會後這週已經在做基本拜會，他也組成了市政顧問團，包括前政務官、熟悉桃園的人士，目前陸續邀約中，自週三至今一分一秒也沒閒下來。
另外，面對地方不滿，張善政表示，他這週無時無刻都在想如何打造更好的桃園，以及給予桃園青年更好的機會，他不會讓鄉親失望，府、會與桃園立委、議長邱奕勝、羅智強等人絕對是在一條船上的生命共同體，是非常重要的合作夥伴，希望他們能鼎力相助，一起打造更好的桃園，明起拜會邱奕勝、羅智強、呂玉玲等人，將用最大力量說服他們。
針對邱奕勝拒見？朱立倫表示，會用最大的誠意、最謙卑的態度一一致電地方人士，會多次登門拜訪，用各種方式說明，讓大家支持張善政，這段時間很多人對張善政非常肯定，認為這是國民黨最好的決定，也讓民進黨大亂陣腳，國民黨應自己穩住陣腳。將會馬上開始聯繫，表達誠意最重要，明起走到桃園每個角落，都會一次又一次的努力又溝通，不怕任何困難，在說服張善政的過程中，也提到自己初次參選時被多少人關起門來擋在外面，吃了閉門羹，但最重要的是堅持信念，困難一定能克服。