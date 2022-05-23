COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

F級貴婦網紅「豪門婚變」戰不停　前夫火大發聲明反擊

▲「貴婦網紅」袁曼軒嫁豪門後鬧婚變。（圖／袁曼軒IG）
▲「貴婦網紅」袁曼軒嫁豪門後鬧婚變。（圖／袁曼軒IG）

記者侯家瑜/台北報導

2022-05-23 15:02:352022-05-23 15:03:18

F級「貴婦網紅」袁曼軒時常分享醫美知識，2016年閃嫁給新加坡礦業大王少東郭紹源後，卻在2020年自爆遭到老公外遇劈腿，對方甚至瞞著她和小三拍攝婚紗，怎料前陣子風向急轉，袁曼軒被遠在澳洲的公婆提告「不動產所有權移轉登記」民事訴訟，而郭紹源也透過律師向《NOWnews今日新聞》公布聲明。

我是廣告 請繼續往下閱讀
袁曼軒去年發布「遠離渣男，珍愛生命」影片，控訴郭紹源未幫她申請配偶簽證，還在泰國跟別人求婚，連婚紗照都經拍好，透露對方從2019年就長期待在泰國，藉口當地收訊差而漸漸斷了聯繫，無奈被迫分居。另外，袁曼軒好友也有出面力挺，表示卻是有親眼看到小三公然放閃，似乎不把正宮擺在眼裡。

▲袁曼軒控訴郭紹源未幫她申請配偶簽證。（圖／袁曼軒IG）
▲袁曼軒控訴郭紹源未幫她申請配偶簽證。（圖／袁曼軒IG）
稍早郭紹源也透過律師發出聲明，表示與袁曼軒小姐之家事案件，各家新聞媒體及網路平台有諸多不實報導內容，以及侮辱和誹謗郭紹源的言論，命令她趕緊下架，也透露袁曼軒多次違反、漠視澳洲法院判決，目前已交由澳洲警檢追訴調查中。

從聲明中可以看到，郭紹源強調「誹謗」他人，最高可處澳幣25萬元的精神損害賠償，也希望各界人士勿再散布、發表任何不實資訊或不當言論，會透過律師持續關注各社群媒體，並收集相關證據。

▲郭紹源透過律師發出聲明。（圖／澳華國際法律事務所提供）
 
▲郭紹源透過律師發出聲明。（圖／澳華國際法律事務所提供）
▲郭紹源透過律師發出聲明。（圖／澳華國際法律事務所提供）

獨／33歲蔡允潔交往半年火速嫁人　爆料老公「想拚男孩」

57歲嫁不出去？張雅琴被拿來和林志玲比較　氣到親自反擊

無名女神不怕地震「晃出南半球」　居家裝洩私下真實樣貌

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀