F級貴婦網紅「豪門婚變」戰不停 前夫火大發聲明反擊
F級「貴婦網紅」袁曼軒時常分享醫美知識，2016年閃嫁給新加坡礦業大王少東郭紹源後，卻在2020年自爆遭到老公外遇劈腿，對方甚至瞞著她和小三拍攝婚紗，怎料前陣子風向急轉，袁曼軒被遠在澳洲的公婆提告「不動產所有權移轉登記」民事訴訟，而郭紹源也透過律師向《NOWnews今日新聞》公布聲明。
袁曼軒去年發布「遠離渣男，珍愛生命」影片，控訴郭紹源未幫她申請配偶簽證，還在泰國跟別人求婚，連婚紗照都經拍好，透露對方從2019年就長期待在泰國，藉口當地收訊差而漸漸斷了聯繫，無奈被迫分居。另外，袁曼軒好友也有出面力挺，表示卻是有親眼看到小三公然放閃，似乎不把正宮擺在眼裡。
稍早郭紹源也透過律師發出聲明，表示與袁曼軒小姐之家事案件，各家新聞媒體及網路平台有諸多不實報導內容，以及侮辱和誹謗郭紹源的言論，命令她趕緊下架，也透露袁曼軒多次違反、漠視澳洲法院判決，目前已交由澳洲警檢追訴調查中。
從聲明中可以看到，郭紹源強調「誹謗」他人，最高可處澳幣25萬元的精神損害賠償，也希望各界人士勿再散布、發表任何不實資訊或不當言論，會透過律師持續關注各社群媒體，並收集相關證據。