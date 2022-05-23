嫁豪門消失11年！43歲吳辰君美貌凍齡　擁一雙兒女超幸福

吳辰君16歲與成龍演電影《警察故事4之簡單任務》入行，後來接拍《超級班長》及多部港片成為當紅女星，2012年嫁給阿里巴巴集團優酷總經理廖懷南後，便逐漸淡出演藝圈，婚後產下1女1子，生活相當美滿。年屆43歲的她在社群媒體曝光近照，凍齡外貌引發關注。

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▲吳辰君16歲就和國際巨星成龍拍片。（圖／星電影微博）

▲吳辰君是90年代影壇女神。（圖／翻攝YouTube）

▲吳辰君2012年嫁給阿里巴巴集團優酷總經理廖懷南（左）。（圖／吳辰君IG）

照片中，吳辰君頂著中長髮放送燦笑，正在餐廳享用水果、甜點，可見已屆不惑之年的她，招牌水漾大眼、性感豐唇和深邃輪廓完全沒走樣，外貌與剛出道時幾乎無異，令人驚奇，另有她穿外出服在市區的照片，同樣美得動人。

除了一系列美照，吳辰君去年生日還寫下：「非常感謝我的家人帶給我的美好慶生週末，你們的禮物卡片和美食，女兒認真為我做的可愛蛋糕 ，以及各方好友的祝福，備感溫馨，惜福感恩。」並為戰亂中的阿富汗人民祈福，粉絲也紛紛留言道賀。

▲吳辰君雖然超過40歲，依舊看起來很年輕。（圖／吳辰君IG）

▲吳辰君和廖懷南結婚11年，育有一雙兒女。（圖／吳辰君IG）

▲吳辰君和女兒Mia、兒子Luxley。（圖／吳辰君IG）