10萬人PCR「已送未驗」！陳時中：包含確診者的後續追蹤
宅神朱學恆在網路上ＰＯ出一張依據官方數據所製作的圖表，並表示指揮中心雖宣傳一天可以完成22萬採檢量，但實際上卻是不停塞車，另外已採檢送驗卻沒結果的案件，累積也近10萬人，指出此為指揮中心不敢面對的2個事實，今天（23日）指揮官陳時中也針對「送驗未檢」表示，採檢總計包含確診者的後續追蹤，因此才會有中間差異量存在。
朱學恆公布圖表，點出2點為指揮中心不敢面對的事實，第一點是，我國篩檢數從沒有達到指揮中心的理想值「22萬」，而是不斷塞車，第二點是已送驗卻沒有結果的人數已達10萬人，文末更表示，每天公布的確診數據跟真實世界有極大的落差，希望政府不要再用數據自吹自擂了。
指揮官陳時中稍早在記者會上回應，所謂的10萬件送驗沒結果的案件，是因為採檢總計包含確診者住院後的「後續快篩」，如中重症者的後續追蹤PCR檢驗結果，都會被計算到總計數字中，但卻不會再研判為新確診，才會導致中間有差異量。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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