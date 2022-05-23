退回徵召令？朱立倫扛桃園風暴：張善政讓民進黨陣腳大亂
國民黨在未善盡溝通協調的情況下徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，引爆地方炸鍋，前市黨部主委楊敏盛建議黨主席朱立倫退回徵召令，改用更好的協調或初選。對此，朱立倫、張善政今日召開記者會再次道歉，朱立倫表示，他會盡最大努力多次協調。
朱立倫、張善政及國民黨秘書長黃健庭紛紛透過臉書道歉後，今（23）日再合體出面滅火。針對地方要求收回徵召令，朱立倫說，他從未聽過這樣的說法，日前張善政拜會楊敏盛，楊當面建議他道歉，目前張及黨中央已經道歉，呼籲大家團結支持張善政。
朱立倫強調，他熟識的偏綠的朋友、前議員都向他表態要投票給張善政，他相信這是正確選擇，但過程中不夠圓滿、不禮貌的部分，他們會一一致歉與溝通。最後也預告，未來兩週會有其他縣市長候選人提名。
朱立倫表示，黨中央會用最大的誠意、最謙卑的態度一一致電地方人士，會多次登門拜訪，用各種方式說明，讓大家支持張善政，這段時間很多人對張善政非常肯定，認為這是國民黨最好的決定，也讓民進黨大亂陣腳，國民黨應自己穩住陣腳。
同時，為參選桃園市長而請辭台北市議員的羅智強也召開記者會，議員王仙蓮、朱珍瑤、周玉琴、涂權吉、徐玉樹、梁為超、黃敬平、舒翠玲，以及無黨籍桃園市議員牛煦庭等9名議員到場支持，立委魯明哲也現身，格外引起關注，地方與黨中央隔空叫陣意味濃厚。