COMPUTEX 2022實體展回歸！科技龍頭齊聚解鎖未來趨勢

2022年台北國際電腦展(COMPUTEX 2022)將於5月24日至27日在台北南港展覽館舉辦，不只睽違兩年再度以實體展回歸，還搭配外貿協會規劃為期兩周的COMPUTEX DigitalGo線上展。今（23）日舉行展前全球記者會，外貿協會董事長黃志芳以「全球科技產業的數位韌性」為題，邀請各企業大老暢談如何透過數位科技創造更美好的未來。
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黃志芳表示，疫情對供應鏈帶來衝擊，並且重塑國際經濟，促使全球ICT產業調整腳步面對諸多挑戰。COMPUTEX同樣在快速變動的局勢下擁抱數位轉型浪潮，睽違兩年再度以實體展回歸，透過虛實並進的方式建構全球科技生態系，攜手全球科技廠商解鎖未來趨勢。
台北市電腦公會理事長彭双浪則認為，台灣具有軟硬整合實力、人才與地理位置優勢，是國際企業發展亞太市場的最佳地點。疫情期間國際市場對台灣產品表達迫切需求，也再度證明台灣是全球科技圈久經考驗的可靠夥伴，歡迎全球朋友來訪，尋求合作共贏的機會。
面對疫情帶來的挑戰，廣達集團創辦人暨總裁林百里指出，過去兩年行動運算以及雲端運算需求明顯上升，未來的市場需要更多創新科技打造新的應用場景，具備更彈性的全球供應鏈，而產品的上市時間是成功的關鍵所在。另一方面，Arm台灣總裁曾志光則提到，疫情突顯半導體的重要性，促使更多企業運用先進半導體技術加速創新，因此，Arm持續與合作夥伴攜手，重新定義運算科技的未來，為AI、自主系統、雲端運算、元宇宙等需求，提供關鍵技術。
此外，面對多變的政經環境，建立數位韌性將成為企業穩健成長的關鍵，台達研究院院長闕志克則以自身企業為例，在端到端的業務流程中，台達積極強化數位韌性，為關鍵流程準備並演練完整的替代方案，讓公司有能力應對全球性的突發事件。同時，台達也導入許多的IoT物聯網技術，以加強智慧製造能力及提升智慧綠建築的運作效能，強化企業競爭力。
台灣微軟總經理孫基康則強調，企業能否因應這波浪潮建構科技強度、擁抱雲端，並善用數據提供的機會，將是後疫情時代成功關鍵。隨5G、AIoT應用逐漸普及，以及更多企業加速數位轉型，數位化佈局將逐步改變企業營運與決策，進而強化數位韌性，化挑戰為轉機。
主辦單位強調，COMPUTEX 2022實體展將自5月24日起至27日於南港展覽館展出，線上展 DigitalGo則同步開展並展出至6月6日，提供與會者更多元彈性的觀展體驗。