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COMPUTEX 2022實體展回歸！科技龍頭齊聚解鎖未來趨勢

▲COMPUTEX 2022今（23）日舉行全球記者會，齊聚科技領導廠商代表暢談 ICT 產業如何化疫情挑戰為營運轉機。（圖／貿協提供）
▲COMPUTEX 2022今（23）日舉行全球記者會，齊聚科技領導廠商代表暢談 ICT 產業如何化疫情挑戰為營運轉機。（圖／貿協提供）

記者鄭妤安／台北報導

2022-05-23 15:28:19

2022年台北國際電腦展(COMPUTEX 2022)將於5月24日至27日在台北南港展覽館舉辦，不只睽違兩年再度以實體展回歸，還搭配外貿協會規劃為期兩周的COMPUTEX DigitalGo線上展。今（23）日舉行展前全球記者會，外貿協會董事長黃志芳以「全球科技產業的數位韌性」為題，邀請各企業大老暢談如何透過數位科技創造更美好的未來。

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此次受邀至展前全球記者會的貴賓包含台北市電腦公會理事長彭双浪、廣達集團創辦人暨總裁林百里、台達研究院院長闕志克、Arm台灣總裁曾志光以及台灣微軟總經理孫基康等科技領導廠商代表。

黃志芳表示，疫情對供應鏈帶來衝擊，並且重塑國際經濟，促使全球ICT產業調整腳步面對諸多挑戰。COMPUTEX同樣在快速變動的局勢下擁抱數位轉型浪潮，睽違兩年再度以實體展回歸，透過虛實並進的方式建構全球科技生態系，攜手全球科技廠商解鎖未來趨勢。

台北市電腦公會理事長彭双浪則認為，台灣具有軟硬整合實力、人才與地理位置優勢，是國際企業發展亞太市場的最佳地點。疫情期間國際市場對台灣產品表達迫切需求，也再度證明台灣是全球科技圈久經考驗的可靠夥伴，歡迎全球朋友來訪，尋求合作共贏的機會。

面對疫情帶來的挑戰，廣達集團創辦人暨總裁林百里指出，過去兩年行動運算以及雲端運算需求明顯上升，未來的市場需要更多創新科技打造新的應用場景，具備更彈性的全球供應鏈，而產品的上市時間是成功的關鍵所在。另一方面，Arm台灣總裁曾志光則提到，疫情突顯半導體的重要性，促使更多企業運用先進半導體技術加速創新，因此，Arm持續與合作夥伴攜手，重新定義運算科技的未來，為AI、自主系統、雲端運算、元宇宙等需求，提供關鍵技術。

此外，面對多變的政經環境，建立數位韌性將成為企業穩健成長的關鍵，台達研究院院長闕志克則以自身企業為例，在端到端的業務流程中，台達積極強化數位韌性，為關鍵流程準備並演練完整的替代方案，讓公司有能力應對全球性的突發事件。同時，台達也導入許多的IoT物聯網技術，以加強智慧製造能力及提升智慧綠建築的運作效能，強化企業競爭力。

台灣微軟總經理孫基康則強調，企業能否因應這波浪潮建構科技強度、擁抱雲端，並善用數據提供的機會，將是後疫情時代成功關鍵。隨5G、AIoT應用逐漸普及，以及更多企業加速數位轉型，數位化佈局將逐步改變企業營運與決策，進而強化數位韌性，化挑戰為轉機。

主辦單位強調，COMPUTEX 2022實體展將自5月24日起至27日於南港展覽館展出，線上展 DigitalGo則同步開展並展出至6月6日，提供與會者更多元彈性的觀展體驗。

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