建牆後又出新招！中國北大趕學生返鄉 留校「不准鬧事」
中國疫情延燒至首都北京，北京嚴格的封控措施接連引發北大學生不滿，先前才發生北大宿舍連夜蓋牆，將學生宿舍與教職人員分開引發不滿；如今隨著六四到來亦情仍無法控制減緩，校方決定「鼓勵學生返鄉」，留在學校者將沒有飯吃、被禁足禁止集會鬧事。
北京大學日前才罕見爆發學生大規模抗議，原因是北京大學在未徵求意見和發出公告的前提下，在有超過數千名學生居住的萬柳宿舍區緊急摸黑施工，蓋了一座只能讓教職員工自由進出的牆，學生們既無法從宿舍外出至社會面，也不能從外進入，甚至也無法點外送，因此爆發大規模抗議要求「同住同權」。
隨著北京疫情日益嚴峻，北大防疫措施也逐步加大，近日向學生發布通知，表示即日起學校將「允許同學申請返鄉，鼓勵大家返鄉」，提醒學生們若選擇返鄉，就得事先清楚返家當地的防疫政策為何，是否允許自北京返回等等，畢業生還得先辦完離校手續，通知還稱過段時間未必能「順利返鄉」，要求學生盡快做決定。
至於選擇不返鄉或無法返鄉的學生，就要做好將面臨防疫管制的準備，校方表示封控時間可能長達1至2個月，期間學校可能會封樓或封宿舍，無法保證學校能及時提供飯廳營業，屆時學生必須自己做好準備，且禁止學生抱怨鬧事。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。