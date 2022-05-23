唐玲獨居撐胃癌8次化療　淚揭「細姨仔囝」悲慘身世

47歲女星唐玲胃癌末期，挺過8次化療的痛苦，她在《命運好好玩》裡揭露悲慘身世，因為爸爸、繼母過世，媽媽也不在，她在世上沒有牽掛，起初她抗拒化療，不想浪費1年半的時間停工，後來是醫生一番話鼓勵她接受治療，為自己努力一次。
唐玲爸爸生性風流，鄉下有個元配，又和媽媽交往生下她，在她3歲的時候爸爸又有新歡，媽媽丟下她就離開了，唐玲從小住阿嬤家，被阿嬤介紹是「細姨仔囝」，唐玲說：「沒有媽媽很丟臉，我就想要黏大媽，跟著哥哥姐姐叫媽媽，大媽就說『妳不要叫我媽媽，我不是你媽媽』。」
後來爸爸把她接到台北跟女朋友一起住，唐玲在家被當成女傭做家事，爸爸不滿意就是打罵，甚至叫唐玲跪在狗旁邊，先電狗給她看，再拿電線電她，唐玲受不了這種生活而翹家，去找親生媽媽，媽媽當著她的面說：「我沒有女兒。」直接把門關上，原來媽媽已有自己的家庭，對唐玲各種聯絡已讀不回，唐玲說：「我覺得不光彩，不敢跟人家說。」這樣的背景也造成她人際關係很疏離。
唐玲沒有親人羈絆，本來不想花時間化療，她跟醫生說：「我爸爸、繼母死了，沒有媽媽，我一個人住。」醫生聽了拿張名片給她，說：「有事情打電話給我，化療很危險，隨時有狀況要馬上聯絡。」她很感動：「醫生把我當一個人。」她也接受醫生建議，為自己努力一次，因此才轉念抗癌。