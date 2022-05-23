解決海線地區淹水　盧秀燕、蔡其昌：不分黨派接力推動

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盧秀燕指出，前市長胡志強自103年提出「南山截水溝計畫」，匡列預算50億元進行，中央於105年核定，歷經前市長胡志強、林佳龍接續努力，「一棒接一棒」，加上多位民意代表分別於中央、地方爭取及支持預算，讓這項計畫有望於今年底順利完工，讓海線更加發展。
盧秀燕說，「南山截水溝計畫」是相當大規模的重要工程，山腳排水上游延伸段工程今日告一段落，預計今年底下游既有山腳大排拓寬全數完成後，將一併通水，未來可截流大肚山台地逕流，分流沙鹿北勢溪、南勢溪及龍井南勢坑溪水量，大幅改善海線地區每逢颱風豪雨易積淹水情形，保障市民生命財產安全，讓台中朝宜居城市邁進一大步。
立法院副院長蔡其昌表示，從2014年起，他向當時胡志強市長爭取提出改善海線淹水的計畫，2016年爭取中央預算補助，由中央補助40億元，地方配合款10億元，終於把南山截水溝完成。今的新闢橋梁工程，經費約1億3000萬元，水利署補助3430萬元，這是最後一段，即將宣告完成了，地方建設不分黨派及藍綠，非常開心一起解決海線淹水之苦。
建設局長陳大田補充，「南山截水溝計畫」分為第1期下游拓寬段與第2期上游延伸段，其中第2期山腳排水上游延伸段治理工程，新闢寬度約30公尺河道，分4件護岸標及4件橋梁標（共8座橋梁），總經費24億元，整治長度1.8公里，已全數完成，逐步落實富市台中，新好建設，持續創造新好生活。
「山腳排水拓寬與上游延伸段新闢橋梁工程第四標」完工典禮，包括台中市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌、水利署長賴建信、市府建設局長陳大田、市議會副議長顏莉敏、市議員楊典忠、陳廷秀等人與多位里長都出席。