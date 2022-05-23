解決海線地區淹水　盧秀燕、蔡其昌：不分黨派接力推動

為解決台中沙鹿、梧棲、龍井等海線地區淹水問題，台中市政府與經濟部水利署合作進行「南山截水溝計畫」，市府辦理山腳大排拓寬及上游延伸段橋梁新闢，今 (23) 日橋梁第四標完成，台中市長盧秀燕與民進黨台中市長提名人、立法院副院長蔡其昌都出席完工典禮，「南山截水溝計畫」達重要里程碑，不分黨派接力推動，海線過去淹水情形將有效改善。

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盧秀燕指出，前市長胡志強自 103 年提出「南山截水溝計畫」，匡列預算 50 億元進行，中央於 105 年核定，歷經前市長胡志強、林佳龍接續努力，「一棒接一棒」，加上多位民意代表分別於中央、地方爭取及支持預算，讓這項計畫有望於今年底順利完工，讓海線更加發展。

盧秀燕說，「南山截水溝計畫」是相當大規模的重要工程，山腳排水上游延伸段工程今日告一段落，預計今年底下游既有山腳大排拓寬全數完成後，將一併通水，未來可截流大肚山台地逕流，分流沙鹿北勢溪、南勢溪及龍井南勢坑溪水量，大幅改善海線地區每逢颱風豪雨易積淹水情形，保障市民生命財產安全，讓台中朝宜居城市邁進一大步。

立法院副院長蔡其昌表示，從 2014 年起，他向當時胡志強市長爭取提出改善海線淹水的計畫， 2016 年爭取中央預算補助，由中央補助 40 億元，地方配合款 10 億元，終於把南山截水溝完成。今的新闢橋梁工程，經費約 1 億 3000 萬元，水利署補助 3430 萬元，這是最後一段，即將宣告完成了，地方建設不分黨派及藍綠，非常開心一起解決海線淹水之苦。

建設局長陳大田補充，「南山截水溝計畫」分為第 1 期下游拓寬段與第 2 期上游延伸段，其中第 2 期山腳排水上游延伸段治理工程，新闢寬度約 30 公尺河道，分 4 件護岸標及 4 件橋梁標（共 8 座橋梁），總經費 24 億元，整治長度 1.8 公里，已全數完成，逐步落實富市台中，新好建設，持續創造新好生活。