國民黨孫健萍開第一槍宣布選高雄　陳其邁：防疫優先

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孫健萍不諱言，他其實很早就想選市長，2013年母親圓滿後，他在靈堂就萌生想選市長的想法，但他知道自己能量不夠，所以在2018年就先參選議員，那時韓市長聲勢很大，如今他希望是高雄的子弟發自內心自己站出來，在政治上他是最弱的，但是回歸到精神戰力他認為他最強。
孫健萍說，經國先生說過，花圃裡長不出蒼勁的松柏，認為他從小就在荊棘、瓦礫中成長，如果三條路要帶領高雄，第一條路佈滿荊棘、第二條路平坦、第三條路舒適，他仍是希望帶領高雄的藍軍走最荊棘的路攻頂，11月26日是高雄諾曼地登陸的關鍵。
孫健萍指出，他之前已經向黨部許福明主委以及秘書長黃健庭說明過對地方的關心，還是希望能夠有公平公正公開的地方初選，沒收初選其實是走民主回頭路，民進黨走回頭路，國民黨就必須撥亂反正，而被問到若是桃園提名之亂在高雄重演。
孫健萍說，他16歲就入黨、32年的黨齡，滿門都是國民黨員，最後若真的黨不願意辦初選、徵召別人，不願意給他服務的機會，他會繼續蹲點，因為「高雄就是我的家」，不會背離國民黨的路線，但目前會持續爭取讓高雄子弟能夠出來服務的機會。
對於國民黨首位在地人士宣布參選高雄市長，陳其邁被問到看法時僅說，現在防疫優先，等疫情告一段落再來評論；民進黨籍左營楠梓市議員候選人黃偵琳則表示，為先前孫健萍先生宣布退出國民黨左楠市議員初選可惜，並佩服其轉戰市長選舉的勇氣，她認為，國民黨直到現在還在期待一位像韓國瑜的人物在高雄創造奇蹟，這種投機的方式也是國民黨越來越背離民眾的原因。