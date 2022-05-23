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觀光產業新振興方案將出爐？觀光局：公司家數不減反增

▲觀光局表示，疫情於下半年將可望趨緩，曙光很快即將再現，交通部觀光局亦已向行政院爭取經費規劃下半年之振興方案。（示意圖／NOWnews資料照）
▲觀光局表示，疫情於下半年將可望趨緩，曙光很快即將再現，交通部觀光局亦已向行政院爭取經費規劃下半年之振興方案。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-05-23 15:58:27

近期國內疫情升溫，再次嚴重衝擊觀光產業，交通部觀光局表示，中央始終與觀光業者站在一起，並積極規劃相關政策協助產業及從業人員。有關業界反映相關訴求未獲回應，觀光局說明，皆持續與業界相關公會保持溝通管道，並積極說明相關政策規劃與執行，以協助產業度過疫情衝擊。若係涉及相關機關，如經濟部、勞動部、金管會等權責，亦會協請各主管部會協助，共同研商相關作為。

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為協助觀光業者儘速復甦，並於今（2022）年多次邀集業者研商，交通部長王國材及副總統賴清德分別於3月30日及4月11日與旅行業者進行座談，充分了解產業現況並聆聽業者心聲及需求。

為持續協助產業，並將國旅券執行結餘款續辦「獎勵旅行業推廣特色團體旅遊實施要點」至6月30日。其餘如促進旅行業發展方案、產業品質提升計畫、貸款寬限期展延及從業人員訓練等協助觀光業措施亦持續執行中。近期因國人自主防疫，減少移動及旅遊，確對觀光產業造成嚴重衝擊，依指揮中心及防疫專推估，疫情於下半年將可望趨緩，曙光很快即將再現，交通部觀光局亦已向行政院爭取經費規劃下半年之振興方案。

有關觀光旅遊業者關注之重啟國際觀光旅遊，由於國境開放時程由中央流行疫情指揮中心評估，觀光局為提前為國境解封預作準備，已多次召開旅行業辦理入出境團遊準備會議，邀集公協會及業者進行實務討論，並研議「接待出入境團體旅客指引(草案)」，將儘速陳報中央流行疫情指揮中心。

而為協助相關從業人員瞭解疫後旅遊生態之改變及具備防疫觀念，觀光局亦已舉辦「旅行業人員及導遊、領隊人員防疫講習」，後續並將鼓勵各觀光公協會自行辦理是類講習或培訓課程，以因應疫後之入出境旅遊市場需求。

依觀光局統計，自109年起，觀光產業業者依疫情起伏、市場機制或經營考量等由曾選擇退出市場；不過依今年統計數據，國內旅行業及旅宿業家數申請停業、歇業情況並無明顯增長。尤其旅行業總公司家數較去年同期有微幅成長，顯示仍有相關業者看好中長期經營潛力等因素，願意投入觀光產業。疫情衝擊全球觀光發展，隨著疫情變化，台灣觀光曙光即將再現，觀光局呼籲業者同心協力，堅持下去迎向未來。

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