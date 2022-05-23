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兒童莫德納臨床實驗中！莊人祥：7月可望讓6歲以下童施打

▲指揮中心發言人莊人祥表示，如果美國通過EUA，會請其提供相關臨床試驗資料，7月後有可能可以讓6歲以下兒童施打莫德納疫苗。。（圖／指揮中心）
▲指揮中心發言人莊人祥表示，如果美國通過EUA，會請其提供相關臨床試驗資料，7月後有可能可以讓6歲以下兒童施打莫德納疫苗。。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-05-23 16:03:23

本土疫情持續延燒，今天（23日）新增40例死亡個案中，也有2例分別為1歲、3歲幼童，不少家長都想知道何時會有6歲以下疫苗可供孩童施打，對此，指揮中心表示，如果美國通過EUA，會請其提供相關臨床試驗資料，7月後有可能可以讓6歲以下兒童施打莫德納疫苗。

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發言人莊仁祥表示，如果美國通過EUA，會請莫德納那邊盡速提供相關臨床實驗資料給食藥署，另外聽說7月後莫德納也會有新劑量，從原來的全劑變為半劑，語末也透露，7月後應該較有可能提供給6歲以下兒童施打。

在BNT疫苗方面，指揮官陳時中則表示，目前5到11歲有77萬劑，扣掉已經打過莫德納的人數，依舊非常充足；同時也指出，日前抵台的BNT成人疫苗185萬劑，會先提供給12至18歲的青少年接種，已經打過第二劑的有95萬人，這批供他們打第三劑，最高也是90萬左右，剩餘數量才讓成人施打，因此12-18歲要打的BNT疫苗數量一定也夠。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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