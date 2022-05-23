吃飯時間！貓貓「喵語連發」熱情響應 竟引發神奇效力
對吃都很熱情呢！日本推主某日餵食愛貓前，順口說一句：「吃飯囉！」，沒想到貓貓反應熱烈，大聲回應長達4秒，後續飼主將整段過程拍攝上傳網路，而正觀看該則影片的其他貓咪飼主，竟發現自家愛貓發生了神奇回應！
推主是名網路漫畫家，上傳許多圍繞生活趣事的長條漫畫，飼養的貓咪就成了筆下最好的題材。昨（22）日分享一則影片，是推主拿著飯飯，開心地向愛貓喊：「吃飯囉～」，貓貓聽後立刻熱烈響應，發出長達4秒，中氣十足的喵叫聲，似乎在回：「我要吃～～～」。而其他觀看此則影片的網友則表示，自家貓貓似乎聽懂了推主家貓咪的回應，「播放完聲音後，我家貓開始吃飯耶。貓的語言很神奇lol」、「我的貓也回應了這個（笑）」。
後續，推主用長條漫畫的方式補全「回應事件」，表示人類手拿飯碗的時候，貓貓會熱情回應，但當旁邊再竄出一個手沒拿碗，發出同樣喊叫的人，前一秒歡呼的貓貓會瞬間板起臉孔，冷漠以待，非常現實，推主表示「但是當我沒有食物時，牠會忽略我」。
網友們回覆：「貓：我要吃！！！！！（超大聲）」、「我對家裡貓說話，牠們也會回應我」、「主人和貓咪都太可愛啦～」。（編輯：李惠婷）