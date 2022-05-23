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吃飯時間！貓貓「喵語連發」熱情響應　竟引發神奇效力

▲吃飯時間到！貓貓喵語連發，熱情響應主人，竟引發螢幕後的神奇效力。（圖／Twitter：mamekichirou）
▲吃飯時間到！貓貓喵語連發，熱情響應主人，竟引發螢幕後的神奇效力。（圖／Twitter：mamekichirou）

編輯中心/綜合報導

2022-05-23 16:28:49

對吃都很熱情呢！日本推主某日餵食愛貓前，順口說一句：「吃飯囉！」，沒想到貓貓反應熱烈，大聲回應長達4秒，後續飼主將整段過程拍攝上傳網路，而正觀看該則影片的其他貓咪飼主，竟發現自家愛貓發生了神奇回應！

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▲貓貓戴著推主自己畫的帽子。（圖／Twitter：mamekichirou） 
▲貓貓戴著推主自己畫的帽子。（圖／Twitter：mamekichirou） 
▲認真地舔手手。（圖／Twitter：mamekichirou） 
▲認真地舔手手。（圖／Twitter：mamekichirou） 
▲貓：你在做什麼？（盯）（圖／Twitter：mamekichirou） 
▲貓：你在做什麼？（盯）（圖／Twitter：mamekichirou） 
推主是名網路漫畫家，上傳許多圍繞生活趣事的長條漫畫，飼養的貓咪就成了筆下最好的題材。昨（22）日分享一則影片，是推主拿著飯飯，開心地向愛貓喊：「吃飯囉～」，貓貓聽後立刻熱烈響應，發出長達4秒，中氣十足的喵叫聲，似乎在回：「我要吃～～～」。而其他觀看此則影片的網友則表示，自家貓貓似乎聽懂了推主家貓咪的回應，「播放完聲音後，我家貓開始吃飯耶。貓的語言很神奇lol」、「我的貓也回應了這個（笑）」。

▲當推主手拿飯飯，貓咪會大聲回應對方。（圖／Twitter：mamekichirou）
▲當推主手拿飯飯，貓咪會大聲回應對方。（圖／Twitter：mamekichirou） 
後續，推主用長條漫畫的方式補全「回應事件」，表示人類手拿飯碗的時候，貓貓會熱情回應，但當旁邊再竄出一個手沒拿碗，發出同樣喊叫的人，前一秒歡呼的貓貓會瞬間板起臉孔，冷漠以待，非常現實，推主表示「但是當我沒有食物時，牠會忽略我」。

網友們回覆：「貓：我要吃！！！！！（超大聲）」、「我對家裡貓說話，牠們也會回應我」、「主人和貓咪都太可愛啦～」。（編輯：李惠婷） 

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