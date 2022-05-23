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停課首日到校學生僅3%　台中教師可有條件在家遠距

▲台中市教育局長楊振昇宣佈，授權各校決定教師在校或居家遠距教學。（圖／台中市政府提供，2022.05.23）
▲台中市教育局長楊振昇宣佈，授權各校決定教師在校或居家遠距教學。（圖／台中市政府提供，2022.05.23）

記者顏幸如/台中報導

2022-05-23 16:24:11

為落實防疫，台中市高中以下今起暫停實體課5天、採線上教學，但教師仍得到校。市府統計，今天（23日）仍有約1萬名學生到校上課，由於比例僅佔3.35%，教育局宣佈授權學校調度、部份教師可在家遠距教學。至於家有困難的孩子，可向學校借用平板電腦、使用安心營養午餐券。

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早在上週四盧秀燕宣佈將停課一週、國高三停到畢業典禮前，有照顧需求的家長可以把孩子送到學校，就有不滿的老師湧進她臉書留言「沒後援的家長可以送孩子到學校、沒後援的老師要把孩子送到哪兒？」但盧秀燕始終沒正面回答。

▲台中市所有教師今天都必須到校遠距上課，明起授權各校調度，部份可在家教課。（圖／台中市政府提供，2022.05.23）
▲台中市所有教師今天都必須到校遠距上課，明起授權各校調度，部份可在家教課。（圖／台中市政府提供，2022.05.23）
今天是停課第一天，各級學校到校學生數不多，平均3班才一個人，根據統計，國小、國中、高中到校人數10459人，佔全體學生數3.35%，其中國小最多，佔5.63%。教育局終於鬆口，表示考量有些教師有教學與照顧12歲以下孩子雙重壓力，學校得視教師實際狀況，決定讓教師在校或居家遠距教學，以維持教學品質。

▲台中市停課首日，到校學生僅3%，其中以國小比例最高。（圖／台中市政府提供，2022.05.23）
▲台中市停課首日，到校學生僅3%，其中以國小比例最高。（圖／台中市政府提供，2022.05.23）
教育局長楊振昇強調，教師居家遠距教學，不限家有學童者，將授權學校視實際狀況彈性調整，唯有幾項但書，一，不得拒絕家長無暇照顧致返校的學生，學校應調度人力照顧作息；二，教師應按課表授課，不得影響學生受教權；三，學校重大活動、會議（如畢業典禮、學生疫苗接種等），教師應配合學校要求返校。

鑑於營養午餐對家境困難的孩子相對重要，盧秀燕表示，台中市低收入戶、中低收入戶、家庭突遭變故、經導師認定的弱勢學童有2萬多人，可由家長帶孩子去超商、超市等購買餐食，65元補助經費由市府提供。

至於家中沒有3C設備的孩子，也可以向學校借用平板或筆電，市府表示，去年三級警戒期間，學校共借出4900台平板和電腦，目前可借用的平板和筆電有1萬9000部，數量充足。台中市前年建置「線上教學資源專區」，從小一到高三都有相關課程的線上教學素材放在網路，可供師生使用。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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