停課首日到校學生僅3%　台中教師可有條件在家遠距

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今天是停課第一天，各級學校到校學生數不多，平均3班才一個人，根據統計，國小、國中、高中到校人數10459人，佔全體學生數3.35%，其中國小最多，佔5.63%。教育局終於鬆口，表示考量有些教師有教學與照顧12歲以下孩子雙重壓力，學校得視教師實際狀況，決定讓教師在校或居家遠距教學，以維持教學品質。
教育局長楊振昇強調，教師居家遠距教學，不限家有學童者，將授權學校視實際狀況彈性調整，唯有幾項但書，一，不得拒絕家長無暇照顧致返校的學生，學校應調度人力照顧作息；二，教師應按課表授課，不得影響學生受教權；三，學校重大活動、會議（如畢業典禮、學生疫苗接種等），教師應配合學校要求返校。
鑑於營養午餐對家境困難的孩子相對重要，盧秀燕表示，台中市低收入戶、中低收入戶、家庭突遭變故、經導師認定的弱勢學童有2萬多人，可由家長帶孩子去超商、超市等購買餐食，65元補助經費由市府提供。
至於家中沒有3C設備的孩子，也可以向學校借用平板或筆電，市府表示，去年三級警戒期間，學校共借出4900台平板和電腦，目前可借用的平板和筆電有1萬9000部，數量充足。台中市前年建置「線上教學資源專區」，從小一到高三都有相關課程的線上教學素材放在網路，可供師生使用。
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