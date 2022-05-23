本土6.6萬例！2例孩童染疫病逝　羅一鈞：擴充兒童專責病房

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指揮中心表示，今日新增之66,247例本土病例，為 31,588例男性，34,625例女性，34例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上。
- 新北市15,708例
- 桃園市8,636例
- 高雄市7,286例
- 臺北市7,185例
- 臺中市7,140例
- 臺南市4,501例
- 彰化縣1,979例
- 屏東縣1,973例
- 新竹縣1,927例
- 基隆市1,478例
- 宜蘭縣1,473例
- 新竹市1,300例
- 苗栗縣1,130例
- 花蓮縣1,033例
- 雲林縣906例
- 南投縣843例
- 嘉義縣568例
- 臺東縣549例
- 嘉義市317例
- 澎湖縣159例
- 金門縣119例
- 連江縣37例
指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為30例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、37例具慢性病史、15例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月12日至5月21日，死亡日期介於5月6日至5月20日。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，死亡個案中有一名1歲男童本身沒有慢性病史，在家中睡午覺期間被家人發現叫不醒、昏迷，緊急叫救護車送醫急救，到醫院時已沒有生命徵象，且四肢發紫，經急救無效過世。法醫判定死因為新冠肺炎，CT值9點多，為今年本土最小死亡個案。
針對另一名3歲男童，羅一鈞指出，該男童同樣沒有慢性病史，5月16日因發燒到38度多，家人替他快篩陽性，再到醫院採檢PCR，醫院經評估狀況適合返家，隔天因發高燒到41.3度，合併四肢發紫，再度到急診就醫，在急診時出現意識喪失、四肢痙攣、頭部僵硬等情形送往加護病房治療。
羅一鈞進一步說明，經X光顯示男童有肺炎、頭部電腦斷層也發現腦水腫，醫院給予氧氣、類固醇、瑞德西韋、降腦壓等藥物使用，住院期間仍併發嚴重腦炎、缺氧、心律不整及休克等情形，不幸在病程第5天因病況惡化在醫院過世，死因為腦炎合併神經性休克。
確診孩童注意8點前兆！羅一鈞：家長看到要立即送醫
針對兒童腦炎重症前徵兆，羅一鈞列舉8大警訊，包含體溫大於41度、持續昏睡、持續嘔吐、抽搐、意識不佳、持續頭痛、肌躍型抽搐和步態不穩，若家長觀察到家中小孩出現以上情況，就有可能是因確診而引起的腦炎重症前兆，請盡快帶往醫院讓專業醫生判斷診治。
因應兒童確診個案！擴充兒童專責病房
此外，為因應兒童確診個案，羅一鈞表示，目前中央已律定「三級分層」收治方式，有60家醫院負責兒童綠色通道，26家重度極急救責任醫院負責收治兒童中重症個案，若個案情況較嚴重，出現腦炎或其他心臟重症，會由6家兒童醫院及16家醫學中心共同收治、協調調度部分，都由緊急醫療網（REMOC）各區中心負責，由專人24小時值班調度。
至於床數部分，羅一鈞說明，兒童專責病房會根據3級收治病床及各區疫情增長情形規劃增加至800多床；在ICU病床部分，預計明、後天會達至少有100床兒童專責病房，從原先21床擴增到100床。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53874
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