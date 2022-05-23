中市啟動消弭月經貧窮　贈送弱勢衛生棉

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社會局表示，根據統計，台灣女性平均一生要花10萬元購買衛生用品，故對於經濟困難女性而言，倘若無法取得足夠的衛生用品，也容易導致婦科疾病，影響生理和心理健康。台中市為全台人口第二大城市，也是女性多於男性的城市，基於性別平權以及CEDAW公約第12條，市府致力消弭月經貧窮，維護女性基本健康權益。
社會局長彭懷真指出，社會局除將主動配送250份衛生棉，給特殊境遇家庭子女生活津貼名冊的少女和安置機構少女；另外，也將定點放置在68處社福據點，包含婦女及新住民培力中心、新住民據點、家庭福利服務中心、兒少及家庭社區支持服務方案、食物銀行和社福單位等，供有需求的民眾方便領取，減輕弱勢家庭女性經濟負擔。
社會局提到，市府各局處也共同響應月經平權議題，如警察局1樓女廁、東勢及大里地政事務所女廁、消防局部分外勤單位，皆免費提供衛生棉給臨時有需要的民眾。
教育局各校健康中心也提供備用衛生棉，並主動關懷經濟弱勢學生，了解需求；同時推動「友善校園」學生事務與輔導工作，強化培育教師性別教育知能。此外，中國醫藥大學兒童醫院、童綜合醫院、光田綜合醫院的青少年親善門診，也提供青少年(女)經期保健、生理發展、安全性行為及兩性交往等諮詢服務。
社會局說，月經平權有賴社會一起推動，感謝各民間單位、團體和民眾響應支持，善心捐助，盼更多市民重視消弭月經貧窮議題，持續傳遞關懷良善的力量，創造有愛、溫暖的台中。