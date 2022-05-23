龜龜翻車好痛苦！2同伴立刻趕來神救援 結局眾人齊歡呼
5月23日為「世界烏龜日（World Turtle Day）」，是「美國龜救援組織（American Tortoise Rescue）」在2000年發起，目的為呼籲民眾減少使用塑膠製品，或於棲息地亂丟垃圾等行為，試圖喚起眾人對環境和龜鼈類動物保育的重視，故今天就來分享一則烏龜之間好友誼的故事，一起來看看吧！
推主分享一則影片，畫面中是一隻15公斤的巨型陸龜（ゾウガメ），因為剛做完腹背的健康檢查，所以呈四腳朝天模樣，這種姿勢對烏龜來說相當不舒服，所以牠立刻掙扎著想翻過來，當人員發現牠的意圖時，認為不可能，這般體重若沒有人類幫助，非常難翻正。
不過檢查時一直守在一旁的紅腿象龜（アカアシガメ）立刻上前，試圖用背甲將擠推巨龜，而遠處的阿富汗陸龜（アフガンホルス）也自己匆匆趕來，開始和紅腿象龜一同幫助巨龜翻正。
原本人類認為的「不可能任務」，在三隻龜龜齊心協力下順利完成！15公斤的巨型陸龜，竟真的被兩隻體型小好多倍的烏龜給翻正，而目的達成後，原本一直守在旁邊的紅腳陸龜立刻轉向離開，彷彿是知道任務完成，可以散會了。
網友們留言：「太棒了，讓我印象深刻」、「好厲害♪後面那隻肯定是特意來幫忙的」、「我真的很感動。龜龜好厲害，這不就是一種友情嗎？」。（編輯：李惠婷）