白雲趁醉意告白楊繡惠「夢裡也不放過」 小S認證是真愛
57歲的藝人楊繡惠日前無預警同框小6歲的白雲，大喊「我們在一起了，恭喜我們吧」，儘管事後趕緊澄清仍引發話題，21日她錄節目《小姐不熙娣》時，透露白雲在喝醉時都會打給她，就連在夢境裡也不會放過。
主持人小S在節目一開始，就直球問楊繡惠與白雲是否真的在一起，因為當天看到網路新聞也大為吃驚，楊繡惠直言原本只是開玩笑，想說先發一張在一起的照片，之後再跟大家解釋，結果就喝茫睡著，後續的文案就沒發出去：「我隔天醒來，將近百通的電話加訊息，我才發現事情嚴重了，才趕緊開直播，向大家解釋。」
楊繡惠認為白雲是一個很奇怪的人，每次喝醉酒就會打給她大喊：「我要嘎你X呼死！」坦言已經習慣：「只要聽到他說這句，我就知道他喝醉了，而且白雲也曾夢到過，我差點被陌生人侵犯，然後他突然現身解救我的夢境。」小S聽完後就大笑：「白雲根本就是愛妳啊！」最後小S又繼續追問楊繡惠，若認真考慮，是否與白雲會有機會發展，她則回：「我寧願跟一根柱子在一起，也不會跟白雲！」
事實上，楊繡惠日前曾向《NOWnews今日新聞》表示，與白雲的感情從頭到尾都僅止於「哥兒們」般的朋友，笑說對方有「野獸」的臉、暖男的心，私下會幫她整理衣服，受委屈時會義氣替她喊冤、出氣。