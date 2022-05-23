高雄今+7266例首度超越台北　陳其邁：下周確診還會增加

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陳其邁也指出，在疫情流行期間有呼吸道症狀千萬不要猶豫，盡快到診所就醫，在診所能馬上拿到快篩試劑，也能得到妥善治療。在居隔期間確診者最好是一人一室、套房隔離。如果不得已會到公共空間一定要戴口罩，絕對不能一起共餐、看電視等，遵守防疫規範。「不要一個人中，全家都一起確診」，陳其邁再次強調居家要遵守相關規定。
高雄市今新增7266例，居隔期間陰轉陽1496例，外縣市旅遊史110例，密切接觸者5507例(同住親友2078例、餐飲娛樂878例、職場環境1980例、高風險區域571例)，新案疫調中有153例，風險仍集中在同住親友、職場、校園三大風險場域。陳其邁也認為，雖然民眾自發減少人流活動和加大社交距離，讓上升幅度稍緩，但還是會往上，5天前R值大概是1.4，這幾天稍微降下來大概1.2，確診人數還是會往上走。
陳其邁也以高雄近五日確診曲線處於做出說明指出，台中、台南跟高雄發生率相對平緩，差不多都是7000多例，北部地區這幾天突然下降，研判PCR預約採檢時間都在兩、三天前，也就是周末採檢數降低，造成曲線看起來往下走，換句話說，北部地區仍有快篩陽患者還未進行PCR；但台中、高雄、台南確診人數相對少，檢驗量能仍夠，以高雄來說，23個採檢站很快就能篩檢到，像是車來速大約半小時就能結束。所以採檢也不用預約，拿著快篩去就可以篩。
衛生局簡任技正潘炤穎指出，目前隔離期間陰轉陽比率已突破20％，也是高市疫情監測以來的高峰。在密切接觸診部分，昨天同住家人高於職場，但今天相反，職場接觸風險1326人高於同住家人1244人。這象徵著匡列者、同住家人風險有上升趨勢，家人之間包括最好不要處在同一空間，在家裡亦戴口罩，此外接觸物品後要清消。
潘炤穎也提醒大家，今天確診者集中在30到39歲、50到64歲兩個波段，職場案例相對活躍，而職場傳播鏈通常會帶返家裡影響到家中老小，尤其本周起，高市18歲以下學生停課，小孩在家時間長，他也拜託大人們要減少社交，避免把病毒帶回家。
潘炤穎也表示，昨天有講到家庭成員風險下，0到11歲和65歲以上呈現雙峰式成長，但相關防疫措施介入後，如校園停課等，0到11歲、12到19歲有明顯下降，但65歲以上仍有12.6%。今天最高的確診年齡為50至64歲，占18.5%。其次是30至39遂有17.3%。
今天高雄校園疫情狀況，高中職、國中、國小、幼兒園快篩陽性或確診人數達116人，暫停實體課程、防疫假有9022人，相較昨日增加300多位，增加部分主要是在原先匡列者陰轉陽，但因個案都在居隔期間，因此風險不高。
教育局長謝文斌表示，高雄市今天起線上教學7天，他呼籲學生上課時間盡量在家學習，不前往人潮聚集點，避免染疫風險。另外，若家長無法照顧孩子，學校、幼兒園、課照中心仍需提供基本照顧服務，今日國、高中到校人數約1%，國小有3481人，約2.72%，幼兒園到校人數16%。
陳其邁也指出，高市即日起實施居隔單自主回報，接到醫院確診通知簡訊後，直接按鍵操作，非常方便，請在二小時內回傳相關資料，同時進行疫調，節省四小時以上，目前33%的人使用，希望達到6成使用率。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。