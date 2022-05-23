連27紅！4月工業生產指數年增7.33% 創歷年同月新高
經濟部統計處今（23）日發布111年4月工業生產及製造業生產統計，統計指出工業生產指數為132.70，較上月減少4.78%，年增7.33%；製造業生產指數135.19，年增7.50%，雙雙創下連續27個月正成長！
按主要行業分類來看，在資訊電子產業方面，電子零組件業年增17.81%，主因受惠於高效能運算、物聯網、車用電子等相關晶片需求持續增強，加上半導體業者擴增產能，帶動生產上揚。電腦電子產品及光學製品業方面，年增5.48%，因雲端資料服務需求強勁，加上供應鏈缺料問題逐步緩解，推升交換器、路由器、伺服器及電腦設備零件等產量。
另外，從傳統產業來看，下游防疫產品需求減緩，以及部分廠商配合產線擴建或設備檢修而停車減產，化學原材料業年減5.18%。基本金屬業則因中國封控影響，年減7.12%；機械設備年減0.97%，受原物料與運費成本持續升高，客戶下單轉趨保守，加上缺櫃塞港船期不穩、中國大陸防疫封 控等影響，致外銷訂單下滑，結束連續19個月的正成長；而汽車及其零件業則主要因晶片短缺，年減1.26%。綜合製造業生產的指數為135.19，是歷年同月新高。
展望未來，受惠新興科技應用與企業數位轉型持續推展，以及高效能 運算、物聯網、車用電子等晶片需求強勁，加上國內半導體業者產能擴增，但因近期俄烏戰事，導致原物料價格續居高檔，全球通膨壓力升溫，加上中國封控，加劇全球供應鏈失衡狀況，增添景氣下行風險，恐影響我國生產面的表現，需密切關注後續發展並妥善因應。
根據統計處調查，製造業者預期，今年5月生產量將較4月增加的廠商家數占11.0%，持平者占75.2%，減少者占13.8%，以家數計算的製造業生產動向指數為48.6，按產值計算動向指數為51.5，預期5月生產指數將較4月增加。