便利又防疫！高雄關推納稅人退押退稅可直撥退款

財政部關務署高雄關自即日起，推出有關納稅義務人在海關退押退稅管道，可直接撥入指定的金融存款帳戶內，不僅免負擔電匯之手續費，亦可節省臨櫃辦理之時間，省時又便利，於疫情期間，更可降低人流移動之染疫風險。
關務署高雄關關務長陳木榮表示，現行退押退稅方式有直撥退款、支票退款、電匯退押3種，若採用支票退款，納稅義務人需持支票往返金融機構兌領，如不慎遺失支票須辦理掛失止付，耗時又費力，而電匯退押，雖可免去兌領支票之舟車勞頓，但因銀行劃撥匯款，須由納稅義務人負擔手續費新台幣25元。
陳木榮說，關務署為便民，乃推出有關納稅義務人在海關退押退稅管道，可直接撥入指定的金融存款帳戶內，不僅免負擔電匯之手續費，亦可節省臨櫃辦理之時間，省時又便利。
陳木榮指出，廠商如欲申請直撥退款，可至財政部關務署網站下載(關務署網站/便捷服務/資料下載/書表下載/進口業務/電匯直撥退還押(稅)款申請書)，或至進口地海關索取電匯直撥退還押(稅)款申請書，填妥申請人在金融機構或郵局存款帳戶、存款人戶名、存款人統一編號、公司負責人姓名、地址及電話等資料後，加蓋公司大小章，並附存摺封面影本，寄交報運貨物進口關區辦理，申請書只須填寫1次，以後案件均可沿用，歡迎多加利用。