COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

便利又防疫！高雄關推納稅人退押退稅可直撥退款

▲財政部關務署高雄關推納稅義務人在海關退押退稅管道，可直撥退款。(圖／記者黃守作攝，2022.05.23)
▲財政部關務署高雄關推納稅義務人在海關退押退稅管道，可直撥退款。(圖／記者黃守作攝，2022.05.23)

記者黃守作／高雄報導

2022-05-23 17:32:57

財政部關務署高雄關自即日起，推出有關納稅義務人在海關退押退稅管道，可直接撥入指定的金融存款帳戶內，不僅免負擔電匯之手續費，亦可節省臨櫃辦理之時間，省時又便利，於疫情期間，更可降低人流移動之染疫風險。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲財政部關務署高雄關關務長陳木榮(站立者)說明海關推出納稅義務人在海關退押退稅管道，可直撥退款。(圖／記者黃守作攝)
▲財政部關務署高雄關關務長陳木榮(站立者)說明海關推出納稅義務人在海關退押退稅管道，可直撥退款。(圖／記者黃守作攝)
關務署高雄關關務長陳木榮表示，現行退押退稅方式有直撥退款、支票退款、電匯退押3種，若採用支票退款，納稅義務人需持支票往返金融機構兌領，如不慎遺失支票須辦理掛失止付，耗時又費力，而電匯退押，雖可免去兌領支票之舟車勞頓，但因銀行劃撥匯款，須由納稅義務人負擔手續費新台幣25元。

陳木榮說，關務署為便民，乃推出有關納稅義務人在海關退押退稅管道，可直接撥入指定的金融存款帳戶內，不僅免負擔電匯之手續費，亦可節省臨櫃辦理之時間，省時又便利。

陳木榮指出，廠商如欲申請直撥退款，可至財政部關務署網站下載(關務署網站/便捷服務/資料下載/書表下載/進口業務/電匯直撥退還押(稅)款申請書)，或至進口地海關索取電匯直撥退還押(稅)款申請書，填妥申請人在金融機構或郵局存款帳戶、存款人戶名、存款人統一編號、公司負責人姓名、地址及電話等資料後，加蓋公司大小章，並附存摺封面影本，寄交報運貨物進口關區辦理，申請書只須填寫1次，以後案件均可沿用，歡迎多加利用。

鋼市強勁！中鋼111年4月盈餘新台幣56億6千餘萬

工安事件！高雄港79號碼頭化學品貨櫃洩漏鹽酸

漢餅名店舊振南攜手兒童美術館　精彩皮影戲共創親子時光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀