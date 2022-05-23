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確診居隔男開BMW自撞　中市府：可罰200萬或吃牢飯

▲台中市和平區確診男子開BMW偷溜下山，在南投縣自撞。（圖／讀者提供，2022.05.23）
▲台中市和平區確診男子開BMW偷溜下山，在南投縣自撞。（圖／讀者提供，2022.05.23）

記者顏幸如/台中報導

2022-05-23 17:08:532022-05-23 17:09:51

台中區和平區一名確診男子尚未到解隔出關日，竟偷偷開BMW想回台中市區住處，行經南投埔里時自撞受傷，上了救護車才自曝確診，氣壞消防隊員。台中市衛生局長曾梓展表示，確診者擅自外出，依法可處2年以下有期徒刑、拘役或20到200萬元罰金，呼籲民眾不要以身試法。

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和平區近來發生群聚事件，由於地處偏遠、PCR不易，市府上星期宣佈可快篩視同確診。這名男子於22日凌晨開著BMW轎車外出，行經南投縣埔里鎮台14線埔霧公路時疑似天雨路滑，不慎失控自撞對向道路指示牌和路燈桿，胸腹部撞傷。

這名男子上了救護車，才告知救護人員是確診者，自曝他從和平區居家照護地點想回台中市區住家拿東西，沒料到途中發生車禍。此話一出，氣壞了幫他上頸圈、長背板的消防隊員。

▲台中市衛生局長曾梓展表示，確診者居隔中途落跑，罰則極重，呼籲勿心存僥倖。（圖／台中市政府提供，2022.05.23）
▲台中市衛生局長曾梓展表示，確診者居隔中途落跑的罰則極重，心存僥倖者將得不償失。（圖／台中市政府提供，2022.05.23）
曾梓展今證實已經接到南投縣通報，依法傳系統資料顯示，這名確診男必須隔離到25日凌晨。他表示依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》規定，確診者擅自外出有傳染他人之虞，可處2年以下有期徒刑、拘役，或開罰20到200萬元罰金；若是居家檢疫者，罰金為10萬至100萬。該案將等收到相關單位移送資料後，釐清判斷後開罰。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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