確診居隔男開BMW自撞 中市府：可罰200萬或吃牢飯
台中區和平區一名確診男子尚未到解隔出關日，竟偷偷開BMW想回台中市區住處，行經南投埔里時自撞受傷，上了救護車才自曝確診，氣壞消防隊員。台中市衛生局長曾梓展表示，確診者擅自外出，依法可處2年以下有期徒刑、拘役或20到200萬元罰金，呼籲民眾不要以身試法。
和平區近來發生群聚事件，由於地處偏遠、PCR不易，市府上星期宣佈可快篩視同確診。這名男子於22日凌晨開著BMW轎車外出，行經南投縣埔里鎮台14線埔霧公路時疑似天雨路滑，不慎失控自撞對向道路指示牌和路燈桿，胸腹部撞傷。
這名男子上了救護車，才告知救護人員是確診者，自曝他從和平區居家照護地點想回台中市區住家拿東西，沒料到途中發生車禍。此話一出，氣壞了幫他上頸圈、長背板的消防隊員。
曾梓展今證實已經接到南投縣通報，依法傳系統資料顯示，這名確診男必須隔離到25日凌晨。他表示依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》規定，確診者擅自外出有傳染他人之虞，可處2年以下有期徒刑、拘役，或開罰20到200萬元罰金；若是居家檢疫者，罰金為10萬至100萬。該案將等收到相關單位移送資料後，釐清判斷後開罰。
※【NOWnews 今日新聞
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