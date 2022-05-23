柯文哲推快篩陽確診還去PCR？黃珊珊：制度未改前要守法
台北市長柯文哲昨（22）日快篩陽性以後，隨即預約前往聯合醫院仁愛院區進行PCR篩檢，晚間篩檢結果出爐確定為確診，且ct值僅只有16。不過此舉也讓國民黨議員質疑「數次喊話要快篩陽視同確診，但當他與台北市副市長黃珊珊快篩陽時，卻都去做PCR篩檢。」對此黃珊珊今（23）日下午受訪時指出，在制度沒有改之前，還是必須做PCR，「我想市長是絕對守法的。」
國民黨台北市議員游淑慧今日上午接受廣播媒體專訪時指出，柯文哲數次喊話要快篩陽視同確診，但當他與台北市副市長黃珊珊快篩陽時，卻都去做PCR篩檢，而大部分的民眾就跟柯文哲與黃珊珊一樣也會想確認，「所以他不應該一直說快篩就是陽，不要來PCR、不要來浪費量能，因為你跟副市長都想做PCR確認嘛！」
黃珊珊下午在代替柯文哲出席公開活動時，被媒體問到柯文哲確診後，今日上午仍照常透過視訊的方式參與晨會與防疫會議。「昨天市長有一些發燒，所以有一些相關症狀。」黃珊珊說，在與柯文哲開會的時候，聽起來鼻音很重，也時常出現咳嗽的狀況，「所以我們也是建議他說做視訊診療，取得一些藥物。」
至於針對游淑慧質疑「推崇快篩陽等同確診，自己還去做PCR篩檢」的部分，黃珊珊也做出回應，表示PCR的部分在制度沒有改之前，還是必須做PCR，「我想市長是絕對守法的。」
※【NOWnews 今日新聞
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