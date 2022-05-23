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又來！拜登承諾願出兵保衛台灣　白宮重申：對台政策未改

▲美國總統拜登今稱美國願意使用武力保衛台灣。對此，白宮官員則再次重申「對台政策並未改變」。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登今稱美國願意使用武力保衛台灣。對此，白宮官員則再次重申「對台政策並未改變」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-05-23 17:04:352022-05-23 17:30:41

美國總統拜登今（23）日與日本首相岸田文雄舉行雙邊高峰會談，並在聯合記者會上強調台海和平的重要性，強調中國無權用武力奪取台灣，更稱美國願意使用武力保衛台灣。對此，白宮官員則再次重申「對台政策並未改變」，事實上這並非首次拜登對外宣布願以武力保台，但白宮仍重申對台政策未改，顯示美國仍未向對台「戰略模糊」政策告別。

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拜登在聯合記者會上回應記者提問，表示若北京執意武力犯台，美國有意採取軍事介入，確保中國不能在台灣使用武力。但同時也強調「我希望這不會發生，也不會有人試圖這麼做。（My expectation is it will not happen, it will not be attempted）」

而針對拜登發言，《路透社》引述白宮官員發言，指出美國對台政策並未改變，官員表示，「如同總統所說，我們的政策並未改變，他重申了我們的一中政策，以及我們對台灣海峽和平與穩定的承諾，他也強調了我們基於《台灣關係法》的承諾，提供台灣自衛的軍事手段」。

白宮官員所言即是美國長期對台灣問題採取的「戰略模糊」（strategic ambiguity）政策，意味著美國既支持對台軍售，以此加強台灣的防衛能力，但同時在協防台灣方面不做確切承諾，不會聲明動用武力保衛台灣；不過拜登也並非首次明確表示「保衛台灣」的意願，他曾經在2021年10月時表示當台灣受到中國武力進犯時會予以幫助，而後白宮亦同樣重申對台政策未改。
 

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