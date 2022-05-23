愛貓翹家找不回？1招「母性召喚術」 下秒自己衝回來
「主人，你竟用我發明（生）的咒語（孩子）對付我！」許多貓咪對房間外的世界相當好奇，尤其曾經歷流浪的，動不動就想趁大門開關時逃出，可大街上車子來來往往，危機四伏，故飼主不能心軟讓牠們在外奔馳，而國外這名民眾發明一招「母性召喚術」，不揮灑一絲力氣就讓愛貓乖乖自己回來。
該網友在14日分享影片，畫面中能看到，男子舉著一隻小貓站在住家門廊，鏡頭對著廣闊大街，因為自家愛貓「普里西拉（Priscilla）」又跑到街上去蹓躂啦！可天地之大，貓咪小小一隻，逐路搜尋可能會找到天荒地老，於是他聰明地舉起普里西拉的寶寶，站在門廊上讓寶寶大聲叫喚，果不其然，普里西拉聽到孩子的聲音以後立刻奔回，而男子則一步不動，輕鬆召喚回貓貓。
男子看到普里西拉從遠處匆匆趕回，待其走到腳邊後碎念一句「你不是流浪貓啊，普里西拉！」，貓咪聽到後馬上抬頭，表情相當不滿，用其極尖銳的聲音回覆了一聲：「喵！！！」
這則可愛的故事引起不少人關注，眾人留言「不要以為生完小孩就可以到處亂跑了，妳已經不是貓咪少女了 XD」、「不知為啥，我覺得那隻大貓肯定罵了什麼很髒的東西」、「把正在逛街的女性這樣叫回家，她沒喵你兩拳很不錯了...」、「貓媽 : 可惡！居然敢用感情勒索！」（編輯：李惠婷）