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高雄25日起為學童打BNT　高市府：家長可放心

▲教育局長謝文斌表示，新增病例多為陰轉陽，風險不高。（圖／高市府提供）
▲教育局長謝文斌表示，新增病例多為陰轉陽，風險不高。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-05-23 17:38:28

高雄市高中以下校園今(23)日快篩陽及確診人數達1116人，其中國小及幼兒園比昨天增加300多人，教育局長謝文斌表示，新增病例多為陰轉陽，風險不高，衛生局黃志中則表示，5月25日起即會安排到校園施打BNT，家長可放心。黃志忠也保證兒童與成人施打的BNT並不互相排擠，家長不必擔心，同時高雄也準備有4萬劑BNT給民眾接種。

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▲高雄市校園新增快篩陽及確診數達1116人。（圖／高市府提供）
▲高雄市校園新增快篩陽及確診數達1116人。（圖／高市府提供）
高雄國高中生今天快篩陽及確診人數為377人，國小及幼兒園739人，居家隔離及匡列期間陰轉陽病例合計，暫停實體課程的人數達9022人。

▲高雄市5月25日起即會安排到校園施打BNT。（圖／高市府提供）
▲高雄市5月25日起即會安排到校園施打BNT。（圖／高市府提供）
黃志中表示，衛生局5月25日即會安排到校園施打，其中5到11歲是打兒童劑型第1劑及第2劑，12-17青少年則是追加劑，家長有特殊狀況可持接種意願書到合約院所。陳其邁表示，高中以下小朋友下周復課就安排接種BNT，小朋友防疫假期間線上學習，盡量不要外出，假如想盡快接種，兒童診所因有限定，約200多家診所，大人可以接種的診所相對較多。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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