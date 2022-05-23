小鄧紫琪婚紗曝光！夢幻禮服爆乳露背　網讚：根本天花板

網紅團體「反骨男孩」的25歲成員蕾菈（Lyla），擁有甜美臉蛋與火辣身材，還有激似鄧紫琪的明星臉，被封為「小鄧紫琪」，她與DJ湯宇穩定交往1年多，2月宣布在男生生日閃婚，昨曬出性感婚紗照，低胸設計的長襬婚紗非常夢幻，宛如童話裡的公主，還有露背的豔紅色禮服，讓美背全都露，開心地說根本是「婚紗天花板」，偷看完2張照片，真的直接跪在螢幕前。





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▲蕾拉（左）和湯宇交往1年多。（圖／翻攝蕾拉IG）

▲蕾拉（左）和湯宇都很愛動物。（圖／翻攝蕾拉IG）

▲蕾拉（左）去年隆胸，老公湯宇都很愛動物。（圖／翻攝蕾拉IG）

蕾拉其實是早婚一族，18歲就結婚生下女兒「蝶蝶」，沒料到當時不夠城熟，彼此爭吵不斷，前夫婚後又偷吃，所以年紀輕輕就離婚，成了單親媽媽。去年與湯宇認愛後，對方個性成熟又很會照顧人，給她穩定能依靠的感覺，小倆口經常合體放閃，獲得粉絲滿滿祝福。





她稱讚老公是親友見證過最好的完美男人，除了有音樂才華，且生活習慣良好、環保愛乾淨，還擅長家務事、下廚，熱愛歷史、國際新聞，喜歡戶外活動踏青，也會愛屋及烏買衣服給蕾拉的女兒，非常貼心行為讓她很感動，同居過後發現對方眾多優點，才會決定一起共度下半生。





▲蕾拉（左）和老公拍婚紗，非常有公主風。（圖／翻攝蕾拉IG）

▲蕾拉秀出豔紅色露背禮服，非常性感。（圖／翻攝蕾拉IG）

蕾拉表示，女生想要再婚，最好跟對方良好溝通，確定5件事「有規劃的人生、成熟的心智、說話經過大腦、不做查勤的女人、婚前討論金錢觀」再做決定，包括她今年決定隆乳，老公都無條件支持，良好成果展現在好身材上，這次爆乳婚紗獲得粉絲好評，期待成品美照出爐。



