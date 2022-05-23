下週高中以下繼續停課？黃珊珊：確診數字詭異週五前決定
新冠肺炎疫情在台灣持續延燒，台北市政府上週拍板，本週高中職以下停止實體課程，改採遠距線上教學模式進行。而由於疫情並未退燒，外界也關心北市是否會延續停課的狀況？對此台北市副市長黃珊珊今（23）日受訪時表示，這兩天的確診數字有點詭異，要再觀察一下，會盡快在這星期五之前決定下週是否繼續停課。
聯合醫院和平院區，今日下午舉行專責防疫天使的誓師記者會。由於市長柯文哲確診的緣故，今日原定由柯文哲出席的公開活動，也改由副市長黃珊珊代為參加。而被問到中央防疫指揮中心宣佈，將認定快篩陽性為確診，在醫師診療後即可提供抗病毒藥物一事，黃珊珊表示，上午與中央溝通過後，中央表示預計週四將實行，因此會先進行部分演練。
黃珊珊表示，相關演練會從聯合醫院體系先開始，演練過後會再聯絡北市的其他醫療院所，希望大家能夠一同配合。「因為可能採檢就不是防疫急門診與車來速的主要目標，而是看診以後給藥。」黃珊珊說，目前還在想辦法精進效率，上午柯文哲也有指示，看能不能讓民眾在預約時就自行填寫用藥與疾病，加速醫師開藥的過程。
現場記者也詢問，本週因應疫情，高中職以下學校暫停實體課程，下週是否有可能持續停課？對此黃珊珊也坦言，這兩天全台灣與台北市的確診數字很詭異，因此接下來每一天都要觀察疫情狀況。「不是說現在就可以預測到下禮拜，包括停課也一樣。」黃珊珊說，會每天監測疫情狀況，盡快在下週五之前決定是否繼續停課。
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