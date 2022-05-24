「國民姑丈」回歸本業！羅時豐無預警曝喜訊

「國民姑丈」羅時豐雙喜臨門，除了推出2022單曲《我們擁有多少才夠》外，同時宣布「2022 羅時豐D.L 回歸正YA巡迴演唱會」將於8月20日於台北流行音樂中心舉行。正式回歸歌手的本業，羅時豐笑說：「這次演唱會應該會有很多是透過Youtube『不務正 YA』頻道才認識我的，可能多了很多年輕的朋友、不同的觀眾，所以回歸這件事對於我來說就別具意義，也許有新朋友想來聽我開黃腔、講幹話，但是我還是會把『回歸正業』這個本分做好，讓新朋友知道我是真的會唱歌的啦！」
羅時豐出道37年，發行過69張專輯，近年更因自己的youtube頻道「羅時豐D.L 不務正YA」爆紅，而在年輕族群裡人氣飆升，被大家暱稱為「國民姑丈」，儘管羅時豐外務多，但他始終不忘自己最愛的歌手身分。出道將近40年，他的經典歌曲無數，演唱會上要唱哪些歌？讓羅時豐大傷腦筋，他開玩笑說：「這個年紀開演唱會，當然是挑一些現在唱得上去、還記得住歌詞的歌啊！再挑一些傳唱度高，與觀眾有共鳴的歌，這樣萬一忘記歌詞，還可以跟觀眾一起唱的啊！」
羅時豐提到，曾經有歌迷私訊告訴他，自己的媽媽非常喜歡羅時豐，可是一輩子忙於家庭和工作，都沒聽過他的演唱會，這個粉絲難得搶到了第一排的位置要帶媽媽來聽演唱會，希望羅時豐能送給他媽媽一首歌，羅時豐記得當時他唱了《家後》送給那個媽媽，也算是一種串起兩代之間橋樑的開心回憶。