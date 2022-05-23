拜登稱願以武力護台 中國跳腳：別站在14億人民的對立面
美國總統拜登今（23）上午與日本首相岸田文雄在東京舉行峰會，當記者提問若北京武力犯台美國會如何回應，拜登肯定表示願意用武力保衛台灣，確保確保中國不能在台灣使用武力；對此，中國外交部也立刻在下午例行記者會回嗆，警告任何人都「不要站在14億中國人民的對立面」。
中國外交部發言人汪文斌今下午於北京召開例行記者會，會上有媒體提問對拜登在訪日期間表示，若中國對台灣發起行動，美國將進行軍事干預，中方有何看法；汪文斌則表示對拜登言論的強烈不滿和堅決反對，強調「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國內政，不容外部勢力干涉。
汪文斌表示，在涉及中國主權和領土完整等核心利益問題上，中方沒有任何妥協退讓餘地。同時警告任何人不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力，「不要站在14億中國人民的對立面。」
最後，汪文斌呼籲美國確實遵守一中原則和中美三個聯合公報規定，以及遵守不支持台獨的重要承諾，要求美國對台灣問題「謹言慎行」，不要向台獨釋放錯誤訊號，以免對台海局勢和中美關係造成嚴重損害，並稱中方必將採取堅定行動，「維護自身主權和安全利益，我們說到做到。」。