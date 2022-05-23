新北不是不停課！劉和然強調：一直以來都是因校制宜

我是廣告 請繼續往下閱讀
劉和然說，如果學校的疫情相對穩定，實體課程對孩子學習最好，經學校行政、家長、老師及防疫小組，維持實體上課對孩子有利，一直以來都是因校制宜，不是交給校長單一面對，市府就是後盾；其實新北不是不停課，是不用統一的標準，對待差異性的各區各校，新北處理學校停課是因校制宜。
至於幼兒染疫的急轉重症致死案件增加，但因未滿5歲的幼童仍無法接種疫苗，是否考慮幼兒園部分停課1週？劉和然回應，幼兒園目前依照中央規定，只要該班有1位確診者，該班就會停課3天，目前的作法就是維持這個情況，若幼兒園有特別的考量，只要跟市政府通報，市府也會尊重幼兒園的決定
教育局補充，5月23日至27日大概有8成多的學校實施居家線上教學，各校仍可視疫苗施打、定期評量、技能檢定或其他特殊的情況，保持彈性讓學生返校，6月底前視疫情進行滾動式調整；不管採線上、實體上課或線上分流，孩子們的基本照顧，學校都會負起責任，兼顧學生健康與學習，請家長安心。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。