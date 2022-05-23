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新北不是不停課！劉和然強調：一直以來都是因校制宜

▲新北市今（23）日新增15708例的確診個案，居家照護則有125,152人。（圖／新北政府衛生局提供）
▲新北市今（23）日新增15708例的確診個案，居家照護則有125,152人。（圖／新北政府衛生局提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-05-23 18:01:32

新北市今（23）日新增15708例的確診個案，居家照護則有125,152人；新北市長副市長劉和然指出，相較昨日新增20698人的確診個案，今日確診的人數稍有下降，這2天剛好遇到週末，要觀察2、3天。

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針對有多個縣市的高中以下學校，從今日起暫停實體課程1週，改採遠距教學的方式，新北目前的作法？劉和然表示，疫情發展有快有慢，但新北市都是走在最前面的浪頭，新北是台灣的縮影，有都會型也有偏鄉型，會隨著疫情的變化調整，學校最重要就是關照孩子學習與健康，因為教育的主體就是孩子。

劉和然說，如果學校的疫情相對穩定，實體課程對孩子學習最好，經學校行政、家長、老師及防疫小組，維持實體上課對孩子有利，一直以來都是因校制宜，不是交給校長單一面對，市府就是後盾；其實新北不是不停課，是不用統一的標準，對待差異性的各區各校，新北處理學校停課是因校制宜。

至於幼兒染疫的急轉重症致死案件增加，但因未滿5歲的幼童仍無法接種疫苗，是否考慮幼兒園部分停課1週？劉和然回應，幼兒園目前依照中央規定，只要該班有1位確診者，該班就會停課3天，目前的作法就是維持這個情況，若幼兒園有特別的考量，只要跟市政府通報，市府也會尊重幼兒園的決定

教育局補充，5月23日至27日大概有8成多的學校實施居家線上教學，各校仍可視疫苗施打、定期評量、技能檢定或其他特殊的情況，保持彈性讓學生返校，6月底前視疫情進行滾動式調整；不管採線上、實體上課或線上分流，孩子們的基本照顧，學校都會負起責任，兼顧學生健康與學習，請家長安心。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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