窗簾一聲撕裂！案發現場見胖橘貓躺地板裝無辜：不是朕
千錯萬錯絕對不是主子的錯！養貓的人都知道，貓咪因為爪子鋒利，加上不時會有「手癢」的動作出現，因此家中的窗簾、沙發幾乎都會變成牠們玩樂磨爪的對象。這天日本一名飼主突然聽間「啪嘶」的一聲，上前檢查發現案發現場除了扯破的窗簾，地上還有一坨疑似嫌犯的「胖橘貓」，只是牠仰臥在地上收著小手一臉無辜，彷彿在說：「朕什麼都不知道！」
原來這名飼主家裡養了一對活寶貓咪，分別是橘貓前輩「小鈴（すず）」以及年紀較小的虎斑貓「小紬（つむぎ）」，兩隻貓經常在一起互相打鬧。這天飼主突然聽見窗邊傳來一聲布料的撕裂聲，走上前一看發現窗簾上千瘡百孔、破了好幾個洞，往下一看則有小鈴仰躺在地板上，兩隻小手手縮在胸前，瞇著眼睛一臉無辜的模樣，好像在對飼主說：「朕什麼都不知道喔！」
有趣的是，雖然小鈴是獨留在案發現場的嫌疑犯，不過由於牠擁有許多粉絲，網友們開始推測應該是比較調皮的小貓小紬惡作劇後逃離現場，嫁禍給小鈴。不過熟知愛貓特性的飼主則笑說，當時小紬真的不在現場，而且小鈴最近在實施減肥計畫，可能以為自己身體變輕盈才想爬上去，未料窗簾承受不了牠的重量，才會將窗簾撕裂並且滑落在地上，所幸就這樣懶懶地躺在地板「裝無辜」。
不過推主一看見小鈴的躺姿，加上牠似乎有點心虛的表情，覺得實在太可愛只能對牠「抱緊處理」。網友們看了照片則忍不住笑說：「假裝受害者？」、「可能要罰不能吃飯飯了，順便減重」、「我家的貓也很愛爬窗簾」、「牠表情很無辜，兇手真的是牠嗎？」、「貓：不是朕」、「一定是窗簾先動手害主子跌倒的」。（編輯：陳珮瑜）